Industria textil: las ventas del primer bimestre del año cayeron 8,4%

Como consecuencia, el sector enfrenta un problema creciente de sobrestock. Actualmente, el 50% de las firmas declara tener niveles excesivos de mercadería, el registro más alto en un año y medio. Este fenómeno no solo inmoviliza capital de trabajo, sino que también obliga a las empresas a recurrir a descuentos y liquidaciones para generar liquidez, presionando aún más sobre la rentabilidad.

Problemas de irregularidad en las cadenas de pago

El informe es claro:

...crece el estrés financiero: 8 de cada 10 empresas enfrentan dificultades en la cadena de pagos. Se duplicó la cantidad de firmas con atrasos ocasionales (hoy 6 de cada 10). Como contracara, el grupo de empresas sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en solo un bimestre. ...crece el estrés financiero: 8 de cada 10 empresas enfrentan dificultades en la cadena de pagos. Se duplicó la cantidad de firmas con atrasos ocasionales (hoy 6 de cada 10). Como contracara, el grupo de empresas sin atrasos significativos se desplomó del 40% al 21% en solo un bimestre.

Este escenario tiene consecuencias directas sobre el empleo. Frente a la caída de la actividad, las empresas adoptan estrategias defensivas para reducir costos. Entre las principales medidas se destacan las renuncias no reemplazadas, que representan el 25% de los ajustes, y los despidos, que ya alcanzan el 21%. La dinámica evidencia un proceso de contracción gradual que busca preservar la estructura productiva sin incurrir en recortes masivos inmediatos.

image Situación en la cadena de pagos por bimestre, en %. Fuente: CIAI.

La situación económica no acompaña

El contexto macroeconómico también juega un rol determinante. La apertura comercial, junto con la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, configura un escenario adverso para una industria altamente dependiente del mercado interno. En este marco, las expectativas empresariales continúan deteriorándose, con un creciente predominio de percepciones negativas sobre la evolución futura del sector.

La industria textil argentina enfrenta una combinación crítica de factores: caída sostenida de la demanda, exceso de stock, márgenes comprimidos y tensiones en la cadena de pagos. El desafío para los próximos meses será evitar que esta dinámica derive en un deterioro aún mayor del empleo y del entramado productivo.

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