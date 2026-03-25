Plazos fijos en picada: Tasas que se derriten y pierden contra inflación

Por ejemplo, con una tasa nominal anual del 23%, una inversión de $1.000.000 genera unos $18.904 en 30 días. El problema es que la inflación mensual viene rondando el 2,9%, lo que implica que el poder adquisitivo de ese rendimiento queda por detrás.

Es decir que, el interés que ganás no alcanza para cubrir el aumento de precios. Es como correr en una cinta que va cada vez más rápido.

Tasas y plazos fijos: ¿Qué bancos bajaron más los rendimientos?

El recorte fue generalizado, aunque con distintas intensidades según la entidad.

El Banco Nación, que suele marcar el pulso del sistema, bajó su tasa del 24,5% al 23% anual en cuestión de días. Pero no fue el único, porque Banco Macro pasó del 26% al 24%, mientras que el Galicia recortó del 23% al 21%. En el caso de Santander, la baja fue más moderada, de un punto porcentual.

Sin embargo, donde más se sintió el ajuste fue en bancos más chicos. Algunas entidades llegaron a recortar hasta cuatro puntos, reflejando un cambio más agresivo en su estrategia.

Este reacomodamiento deja en evidencia que el mercado ya no está dispuesto a pagar tasas altas como hace unos meses.

¿Las tasas de plazos fijos pierden contra la inflación en 2026?

Los últimos datos muestran que la inflación se ubicó en torno al 2,9% mensual en enero y febrero, mientras que las tasas actuales equivalen a rendimientos mensuales cercanos al 2% o incluso menos.

Además, las proyecciones del mercado no traen demasiado alivio. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), la inflación se mantendría por encima de las tasas al menos en el corto plazo, con valores estimados de 2,5% en marzo y 2,2% en abril.

Esto consolida un escenario de tasas reales negativas, donde el ahorrista pierde poder de compra aunque “gane” intereses.

Tasas y plazos fijos: ¿Puede impactar esta baja en el dólar?

Históricamente, cuando los plazos fijos dejan de ser atractivos, muchos argentinos optan por dolarizarse.

Sin embargo, por ahora ese movimiento no se vio con fuerza. A pesar de la baja de tasas, el dólar se mantuvo relativamente estable en las últimas semanas.

Algunos economistas explican esta calma por una combinación de factores como mayor oferta de divisas y menor demanda. También influye la expectativa de estabilidad cambiaria en el corto plazo.

Plazos fijos: La banca juega fuerte y los ahorristas festejan el aumento de tasas de 50%

De todos modos, el riesgo sigue latente. Si los ahorristas empiezan a salir masivamente de los plazos fijos, la presión sobre el dólar podría aumentar.

¿Qué alternativas hay frente a la caída de tasas de plazos fijos?

Con este panorama, muchos inversores empiezan a mirar otras opciones. Las Lecaps, por ejemplo, también mostraron bajas en sus rendimientos, aunque siguen siendo una alternativa dentro del universo en pesos.

Otros optan por fondos comunes de inversión o directamente por dolarizar carteras. La clave, según coinciden los analistas, está en diversificar y no depender de un solo instrumento.

Más noticias en Urgente24

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Jubilaciones en abril: suben los haberes, pero el alivio no alcanza

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica

Explosivo cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez: "No soy racista"