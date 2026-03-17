Con las tasas de interés todavía lejos de los niveles que supieron mostrar los plazos fijos en otros momentos del mercado local, el ahorrista vuelve a mirar con lupa qué banco paga más y cuánto deja realmente una colocación a 30 días. La diferencia entre elegir una entidad u otra ya no es menor, porque sobre un capital de $500.000 la brecha entre la tasa más baja y la más alta supera con claridad los $4.500 en apenas un mes.
HASTA 32% TNA
Plazos fijos: Cuanto se puede ganar hoy con $500.000
Con las tasas de interés todavía lejos de los niveles que supieron mostrar los plazos fijos en otros momentos, el ahorrista vuelve a mirar qué banco paga más
Los datos surgen de las tasas reportadas por las entidades al Banco Central dentro del Régimen Informativo de Transparencia para plazos fijos en pesos a 30 días.
El relevamiento muestra un escenario muy fragmentado, con los grandes bancos ofreciendo retornos bastante más moderados y varias entidades medianas o financieras empujando rendimientos más agresivos para captar depósitos.
Qué deja hoy un plazo fijo de $500.000
Para estimar la ganancia mensual se toma la TNA informada por cada banco, se la prorratea a 30 días y se la aplica sobre el monto invertido. Bajo ese esquema, un plazo fijo de $500.000 deja los siguientes resultados aproximados.
Entre los bancos de mayor volumen de depósitos, los retornos lucen más acotados. Banco Ciudad, con una TNA de 21%, paga alrededor de $8.630 en 30 días, por lo que al vencimiento se cobran cerca de $508.630. En Galicia y Credicoop, ambos con 22%, la renta sube a unos $9.041, llevando el capital final a la zona de $509.041.
Un escalón más arriba aparecen Santander y BBVA, con 23%, que permiten ganar cerca de $9.452 en un mes. En Banco Nación, con 24,5%, la utilidad ronda los $10.068, mientras que ICBC, con 24,8%, se ubica apenas por encima, con un resultado cercano a $10.192. Provincia de Buenos Aires ofrece 25%, equivalente a una ganancia de aproximadamente $10.274, y Macro se posiciona mejor dentro del pelotón grande con 26%, que deja unos $10.685 en 30 días.
En ese universo, Banco de Formosa vuelve a quedar en el piso, con 21%, mientras Comafi, Banco de Corrientes y Masventas se ubican en torno de 24%, con retornos mensuales cercanos a $9.863. BiBank, Banco Julio y Tierra del Fuego para clientes marcan 25%, lo que equivale a poco más de $10.274.
Los bancos que pagan más
El tramo más atractivo del ranking lo ocupan entidades que ya perforan claramente el umbral del 28% nominal anual. Banco de Córdoba ofrece 28%, con una ganancia mensual estimada en $11.507. Banco del Sol paga 29%, lo que deja unos $11.918. Reba sube a 30%, con una renta de aproximadamente $12.329.
Más arriba todavía se ubican Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera, todos con una TNA de 32% para clientes, lo que permite ganar alrededor de $13.151 en solo 30 días.
Ese número marca el techo del relevamiento que pasaste. En otras palabras, quien coloque $500.000 al 32% TNA recibirá al vencimiento cerca de $513.151, mientras que si opta por un banco que paga 21%, cobrará unos $508.630. La distancia entre ambas alternativas ronda los $4.521 en apenas un mes, una diferencia que para montos más altos empieza a pesar de verdad.
Qué pasa con los no clientes
Otro dato relevante del cuadro es que varias entidades mantienen la misma tasa para clientes y no clientes, algo que facilita la comparación para quienes buscan abrir un plazo fijo sin mover su cuenta sueldo o su operatoria habitual. Es el caso de Bica, CMF, Meridian, Voii, Banco de Comercio, Banco del Sol, Reba y otras entidades que muestran condiciones similares para ambos perfiles.
Sobre $500.000, esa tasa del 27,5% deja una renta cercana a $11.301 en 30 días. Tierra del Fuego exhibe el movimiento inverso, ya que paga 25% para clientes y 21% para no clientes, una brecha que cambia por completo el resultado final.
Cuánto se gana según el banco
Tomando solo algunos casos testigo del relevamiento, el resultado mensual sobre $500.000 queda así.
- Banco Ciudad, 21%: Ganancia aproximada $8.630
- Galicia o Credicoop, 22%: Ganancia aproximada $9.041
- Santander o BBVA, 23%: Ganancia aproximada $9.452
- Banco Nación, 24,5%: Ganancia aproximada $10.068
- Banco Provincia, 25%: Ganancia aproximada $10.274
- Banco Macro, 26%: Ganancia aproximada $10.685
- Banco de Córdoba, 28%: Ganancia aproximada $11.507
- Banco del Sol, 29%: Ganancia aproximada $11.918
- Reba, 30%: Ganancia aproximada $12.329
- Bica, 31%: Ganancia aproximada $12.740
- CMF, Meridian, Voii o Crédito Regional, 32%: Ganancia aproximada $13.151
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