Plazos fijos: Cuanto se puede ganar hoy con $500.000

Un escalón más arriba aparecen Santander y BBVA, con 23%, que permiten ganar cerca de $9.452 en un mes. En Banco Nación, con 24,5%, la utilidad ronda los $10.068, mientras que ICBC, con 24,8%, se ubica apenas por encima, con un resultado cercano a $10.192. Provincia de Buenos Aires ofrece 25%, equivalente a una ganancia de aproximadamente $10.274, y Macro se posiciona mejor dentro del pelotón grande con 26%, que deja unos $10.685 en 30 días.

La foto cambia de manera notoria cuando se observan los bancos que también informan tasa online para no clientes. La foto cambia de manera notoria cuando se observan los bancos que también informan tasa online para no clientes.

En ese universo, Banco de Formosa vuelve a quedar en el piso, con 21%, mientras Comafi, Banco de Corrientes y Masventas se ubican en torno de 24%, con retornos mensuales cercanos a $9.863. BiBank, Banco Julio y Tierra del Fuego para clientes marcan 25%, lo que equivale a poco más de $10.274.

Los bancos que pagan más

El tramo más atractivo del ranking lo ocupan entidades que ya perforan claramente el umbral del 28% nominal anual. Banco de Córdoba ofrece 28%, con una ganancia mensual estimada en $11.507. Banco del Sol paga 29%, lo que deja unos $11.918. Reba sube a 30%, con una renta de aproximadamente $12.329.

Ya en la punta aparecen los bancos que hoy lideran la tabla. Banco Bica remunera al 31%, equivalente a una utilidad mensual cercana a $12.740 sobre $500.000. Ya en la punta aparecen los bancos que hoy lideran la tabla. Banco Bica remunera al 31%, equivalente a una utilidad mensual cercana a $12.740 sobre $500.000.

Más arriba todavía se ubican Banco CMF, Banco Meridian, Banco Voii y Crédito Regional Compañía Financiera, todos con una TNA de 32% para clientes, lo que permite ganar alrededor de $13.151 en solo 30 días.

Ese número marca el techo del relevamiento que pasaste. En otras palabras, quien coloque $500.000 al 32% TNA recibirá al vencimiento cerca de $513.151, mientras que si opta por un banco que paga 21%, cobrará unos $508.630. La distancia entre ambas alternativas ronda los $4.521 en apenas un mes, una diferencia que para montos más altos empieza a pesar de verdad.

Qué pasa con los no clientes

Otro dato relevante del cuadro es que varias entidades mantienen la misma tasa para clientes y no clientes, algo que facilita la comparación para quienes buscan abrir un plazo fijo sin mover su cuenta sueldo o su operatoria habitual. Es el caso de Bica, CMF, Meridian, Voii, Banco de Comercio, Banco del Sol, Reba y otras entidades que muestran condiciones similares para ambos perfiles.

Hipotecario, por ejemplo, informa 25% para clientes y 27,5% para no clientes, lo que mejora de manera visible el rendimiento. Hipotecario, por ejemplo, informa 25% para clientes y 27,5% para no clientes, lo que mejora de manera visible el rendimiento.

Sobre $500.000, esa tasa del 27,5% deja una renta cercana a $11.301 en 30 días. Tierra del Fuego exhibe el movimiento inverso, ya que paga 25% para clientes y 21% para no clientes, una brecha que cambia por completo el resultado final.

Cuánto se gana según el banco

Tomando solo algunos casos testigo del relevamiento, el resultado mensual sobre $500.000 queda así.

Banco Ciudad, 21%: Ganancia aproximada $8.630

Ganancia aproximada Galicia o Credicoop, 22%: Ganancia aproximada $9.041

Ganancia aproximada Santander o BBVA, 23%: Ganancia aproximada $9.452

Ganancia aproximada Banco Nación, 24,5%: Ganancia aproximada $10.068

Ganancia aproximada Banco Provincia, 25%: Ganancia aproximada $10.274

Ganancia aproximada Banco Macro, 26%: Ganancia aproximada $10.685

Ganancia aproximada Banco de Córdoba, 28%: Ganancia aproximada $11.507

Ganancia aproximada Banco del Sol, 29%: Ganancia aproximada $11.918

Ganancia aproximada Reba, 30%: Ganancia aproximada $12.329

Ganancia aproximada Bica, 31%: Ganancia aproximada $12.740

Ganancia aproximada CMF, Meridian, Voii o Crédito Regional, 32%: Ganancia aproximada $13.151

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