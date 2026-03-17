Tras una semana polémica, el Gobierno anunció las leyes que enviará al Congreso

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La reunión en Casa Rosada

El nuevo paquete legislativo fue definido durante un encuentro que reunió a los principales referentes políticos del oficialismo. La reunión fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó con la participación del propio Adorni, del ministro del Interior Diego Santilli y del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

También participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, la senadora Patricia Bullrich y el dirigente libertario Eduardo “Lule” Menem, uno de los armadores políticos del oficialismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también forma parte de estos encuentros donde se discute la estrategia legislativa del Gobierno.

El objetivo de la reunión fue establecer el cronograma de envío de los proyectos y coordinar la negociación parlamentaria con bloques aliados y gobernadores, clave para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

De acuerdo con el esquema que analiza el oficialismo, una de las primeras iniciativas en avanzar sería la reforma de la Ley de Glaciares, cuyo tratamiento podría comenzar en abril.

Intento de retomar la agenda

El anuncio de la agenda legislativa llega luego de una semana compleja para el Gobierno, marcada por polémicas internas y acusaciones cruzadas dentro del oficialismo.

En ese contexto, Adorni buscó retomar la iniciativa política y concentrar la discusión pública en el programa de reformas que el Ejecutivo pretende impulsar.

Días atrás, el jefe de Gabinete denunció incluso la existencia de una operación interna contra el Gobierno tras la difusión de imágenes de un viaje personal en avión privado. En ese momento aseguró que se trataba de “una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro” y adelantó que se abriría una investigación.

Las tensiones internas también se sumaron a otras controversias que golpearon al oficialismo en las últimas semanas, en medio de disputas dentro del propio espacio libertario.

La estrategia del oficialismo

La mesa política que funciona en Casa Rosada se convirtió en el ámbito donde el Gobierno busca ordenar la estrategia parlamentaria y la coordinación interna del espacio libertario.

En el oficialismo consideran que esta instancia es clave para “lograr que todos vayan en la misma dirección” en el Congreso y evitar nuevos conflictos internos.

Con la agenda legislativa definida, el Ejecutivo buscará ahora avanzar en las negociaciones con otros bloques parlamentarios para reunir las mayorías necesarias y concretar las reformas que forman parte del programa político del presidente Javier Milei.

En los próximos meses, el Congreso volverá así a convertirse en uno de los principales escenarios de disputa política para el Gobierno, que apuesta a consolidar su agenda de cambios económicos e institucionales.

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