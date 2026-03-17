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Javier Milei y Luis Caputo bajo alerta por tormenta externa e interna

El temporal político tiene varios frentes para Javier Milei y compañía.&nbsp;

El temporal político tiene varios frentes para Javier Milei y compañía. 

El temporal político tiene varios frentes para Javier Milei y compañía.&nbsp;

El temporal político tiene varios frentes para Javier Milei y compañía. 

El plan de estabilización de Javier Milei y Luis Caputo sufre condicionantes exógenos. La guerra en Medio Oriente y la interna en la Casa Rosada.

17 de marzo de 2026 - 14:01
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EN VIVO

MARTES 17 DE MARZO DE 2026. Varios frentes de tormenta presionan a Javier Milei, Luis Caputo y el plan de estabilización libertario. Con la guerra en Medio Oriente estirándose más de lo previsto, y las tensiones internas en la Casa Rosada amenazando con quebrar el órden, el presidente y el ministro de Economía atraviesan tiempos complejos intentando sumar indicadores positivos al disurso oficial.

Con la inflación como principal factor condicionado por el conflicto en el Golfo Pérsico, puertas adentro del Gobierno estiman que marzo será el peor mes referido al IPC, aún cuando se logró conservar la desactualizada fórmula de cálculo en el INdEC. El aumentos de los costos empujados por la energía mantiene a Eonomía monitoréando minuto a minuto los movimientos del mercado.

Otro índice muy observado es el riesgo país, que no cede a pesar de los esfuerzos de cumplimiento y la acumulación de reservas que Caputo promocionó en el Argentina Week. Esa barrera, que mantiene al ministro fuera del mercado de deuda privada genuina, mantiene a raya las aspiraciones de una potencial aceleración de la actividad.

A nivel interno, las tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo están al rojo vivo. La secretaria de la Presidencia busca obturar fracturas desplazando de los espacios de poder al asesor, que ganó terreno al inicio del mandato libertario.

Todo esto pasa en el vivo de Urgente24:

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Se recalientan los surtidores

Las petroleras volvieron a aplicar un aumento en los surtidores de todo el país, esta vez cercano al 4%, y los combustibles ya registran una suba acumulada de casi el 10% en lo que va de marzo. En la ciudad, la nafta súper ya supera los $1.800 por litro, en línea con la tendencia nacional.

El retoque llegó pocos días después del salto anterior y se dio en un contexto de presión sobre los importes, con el petróleo internacional en torno a los 100 dólares por barril. En ese escenario, las estaciones de servicio locales modificaron sus pizarras y consolidaron un nuevo piso para cargar combustible en Rosario.

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Respiro para el Merval

El mercado argentino transita una rueda de alivio, con una combinación que en la City siempre se mira de cerca porque suele marcar el pulso del apetito por riesgo local. Los dólares financieros aflojan, los bonos en dólares muestran subas acotadas y el S&P Merval aprovecha ese alivio para ensayar una recuperación que, sin modificar todavía el cuadro de fondo, mejora la foto de los activos domésticos.

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CFK en el banquillo, comida para las redes

La declaración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py por el juicio de la causa conocida como “Cuadernos” generó una fuerte reacción desde el oficialismo, que volvió a cargar contra la exmandataria con duras acusaciones.

Una de las voces más críticas fue la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el rol de la ex presidenta en las causas de corrupción que avanzan en la Justicia federal.

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Reemplazo low cost de la Finalissima

Hay un rival sobre la mesa. La Selección argentina no logró cerrar el encuentro con España por la Finalissima y, tras una semana cargada de idas y vueltas entre AFA y RFEF, encontró una alternativa para no quedarse sin despedida en el país.

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El fuero laboral, frenado

El traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Reforma Laboral sancionada por el Congreso quedó trunco este martes (17/3) por un fallo judicial que le dio la razón al gremio cegetista de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).

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