Javier Milei y Luis Caputo bajo alerta por tormenta externa e interna

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Las petroleras volvieron a aplicar un aumento en los surtidores de todo el país, esta vez cercano al 4%, y los combustibles ya registran una suba acumulada de casi el 10% en lo que va de marzo. En la ciudad, la nafta súper ya supera los $1.800 por litro, en línea con la tendencia nacional.

El retoque llegó pocos días después del salto anterior y se dio en un contexto de presión sobre los importes, con el petróleo internacional en torno a los 100 dólares por barril. En ese escenario, las estaciones de servicio locales modificaron sus pizarras y consolidaron un nuevo piso para cargar combustible en Rosario.

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