La deuda externa actual es de US$ 471.500 millones y somos 47 millones de habitantes

Hace apenas dos años el peso de la deuda per cápita era de US$ 8.600 (85% del PBI) pero creció con la llegada de Milei hasta los 5 dígitos: US$ 10.000 por cada argentino (un PBI completo).