ROSARIO. Las petroleras volvieron a aplicar un aumento en los surtidores de todo el país, esta vez cercano al 4%, y los combustibles ya registran una suba acumulada de casi el 10% en lo que va de marzo. En la ciudad, la nafta súper ya supera los $1.800 por litro, en línea con la tendencia nacional.
+4%
Combustibles en alza: El aumento de la nafta no se detiene y Argentina quedó más cara que EE.UU.
Las petroleras volvieron a aplicar una suba de combustibles en los surtidores de todo el país. En Rosario, la nafta súper ya supera los $1.800 por litro.
El retoque llegó pocos días después del salto anterior y se dio en un contexto de presión sobre los importes, con el petróleo internacional en torno a los 100 dólares por barril. En ese escenario, las estaciones de servicio locales modificaron sus pizarras y consolidaron un nuevo piso para cargar combustible en Rosario.
El aumento de la nafta no se detiene
El último ajuste ronda el 4% y llevó el litro de nafta súper a valores que ya superan los 1.800 pesos en distintas regiones del país –Rosario incluido– en un contexto de fuerte volatilidad internacional y actualización de costos internos.
En paralelo, relevamientos privados subrayaron que el alza acumulada desde fines de febrero alcanza casi el 9%, lo que anticipa un impacto directo en el índice de inflación de marzo.
Detrás de estos golpes al bolsillo aparecen una combinación de factores: por un lado, el precio internacional del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares el barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Por otro, inciden decisiones locales como la actualización de impuestos a los combustibles, que comenzaron a regir este mes y se trasladan gradualmente a los surtidores.
Pizzarras actualizadas en la city
En Rosario, el incremento ya se refleja en estaciones de servicio con ajustes casi semanales y preocupación entre automovilistas y transportistas. El encarecimiento del combustible impacta no solo en el costo de movilidad, sino también en la cadena de precios, especialmente en alimentos y logística.
Al respecto, Juan Manuel Rumin, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio local, expuso la preocupación del sector.
En diálogo con LT8, aseguró que "El techo del mercado está muy cerca. Venimos hace años con ventas a la baja. El cliente sufre estos aumentos".
Combustibles en alza
Analistas económicos advierten que la dinámica del sector seguirá atada al contexto internacional y a las decisiones impositivas del Gobierno, por lo que no se descartan nuevos incrementos en las próximas semanas.
Mientras tanto, el salto en los surtidores vuelve a instalar a los combustibles como uno de los motores de la inflación en el inicio del año.
Argentina más cara que Estados Unidos
Semejante movida puso a la Argentina más arriba en el ranking de los países más caros, a la hora de hablar de los precios de los combustibles.
En base a estos últimos movimientos, Argentina quedó ahora en el lote de países más caros de la región.
Y no sólo eso: la nafta súper se expende más caro que en los Estados Unidos, donde el mercado se encuentra totalmente desregulado.
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