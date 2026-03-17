Combustibles en alza: El aumento de la nafta no se detiene y Argentina quedó más cara que EE.UU.

Pizzarras actualizadas en la city

En Rosario, el incremento ya se refleja en estaciones de servicio con ajustes casi semanales y preocupación entre automovilistas y transportistas. El encarecimiento del combustible impacta no solo en el costo de movilidad, sino también en la cadena de precios, especialmente en alimentos y logística.

Al respecto, Juan Manuel Rumin, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Servicio local, expuso la preocupación del sector.

"Venimos transitando una volatilidad como hacía tiempo no veíamos. Suponemos que el conflicto en Medio Oriente incide y las petroleras lo trasladan al costo". "Venimos transitando una volatilidad como hacía tiempo no veíamos. Suponemos que el conflicto en Medio Oriente incide y las petroleras lo trasladan al costo".

En diálogo con LT8, aseguró que "El techo del mercado está muy cerca. Venimos hace años con ventas a la baja. El cliente sufre estos aumentos".

image Con un nuevo ajuste, cargar combustible en la ciudad implica un gasto cada vez más alto: Tanque de 45 litros: entre $83.000 y $86.000

Tanque de 60 litros: entre $110.000 y $115.000

Combustibles en alza

Analistas económicos advierten que la dinámica del sector seguirá atada al contexto internacional y a las decisiones impositivas del Gobierno, por lo que no se descartan nuevos incrementos en las próximas semanas.

Mientras tanto, el salto en los surtidores vuelve a instalar a los combustibles como uno de los motores de la inflación en el inicio del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrovatoMOk/status/2033944930582724794&partner=&hide_thread=false La nafta en Argentina no se mide en pesos.

Se mide en dólares.

Y en el largo plazo,no perdona. pic.twitter.com/Sq4WYHw78I — Marcelo Trovato (@TrovatoMOk) March 17, 2026

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Carne incomprable

Transporte y comunicaciones aumentan todos los meses



Debe estar gobernando otro país donde no existe la inflación https://t.co/djoeVEQqi5 — MISS CARI (@misscari2011) March 17, 2026

Argentina más cara que Estados Unidos

Semejante movida puso a la Argentina más arriba en el ranking de los países más caros, a la hora de hablar de los precios de los combustibles.

En base a estos últimos movimientos, Argentina quedó ahora en el lote de países más caros de la región.

Y no sólo eso: la nafta súper se expende más caro que en los Estados Unidos, donde el mercado se encuentra totalmente desregulado.

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