Empleados de Comercio: cuál es el cambio clave en los ingresos de abril

De manera positiva para los trabajadores, cualesquiera que sean los ajustes posteriores, incluirán los montos no remunerativos ahora “blanqueados” en las revisiones y negociaciones.

Paritarias y poder adquisitivo

Sobre las paritarias, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) sostuvo mantener abierta las negociaciones, pero aún no se conocen mas detalles para los próximos meses.

Abril introduce una mejora estructural en los salarios de comercio al consolidar ingresos dentro del básico, pero sin un incremento adicional inmediato. En un contexto de alta inflación y consumo masivo en baja, la evolución de las próximas paritarias será determinante para sostener el poder adquisitivo de uno de los sectores más numerosos del mercado laboral argentino.

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