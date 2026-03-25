El esquema salarial de los empleados de comercio en Argentina experimenta en abril de 2026 un cambio clave que impacta directamente en la composición de los ingresos. En el marco del último acuerdo paritario, las sumas fijas otorgadas en meses previos fueron incorporadas definitivamente al salario básico, un punto de inflexión para más de un millón de trabajadores mercantiles.
SALARIOS Y PARITARIAS
Empleados de Comercio: cuál es el cambio clave en los ingresos de abril
Empleados de Comercio verán modificado su recibo de sueldo en abril. Se incluirán componentes no remunerativos al básico, pero no hay noticias de paritarias.
Hasta marzo, los haberes incluían montos no remunerativos —de $40.000 y $60.000— que funcionaban como refuerzos transitorios frente al avance de la inflación. Sin embargo, desde abril esos adicionales pasan a integrar el básico convencional, lo que no solo modifica el recibo de sueldo, sino también el cálculo de adicionales como antigüedad, presentismo y aguinaldo.
En otras palabras, dependiendo de la antigüedad, no aumentarán los montos en el bolsillo de todos los empleados de comercio, sino que los bonos no remunerativos pasan a formar parte del básico de los trabajadores. Sobre esa base se calculan antigüedad y presentismo, y ahora tributan.
Cómo quedan los salarios de empleados de comercio
En términos nominales, los salarios del sector se ubican en torno al millón de pesos para las categorías iniciales. Por ejemplo, el personal de maestranza arranca en aproximadamente $1.155.795 para la categoría A, mientras que los administrativos iniciales perciben cerca de $1.167.268. En el área de ventas, los ingresos escalan desde $1.171.091 para un vendedor A hasta $1.218.519 en las categorías más altas.
La incorporación de las sumas al básico tiene implicancias más profundas. Desde el punto de vista técnico, implica “blanquear” ingresos que antes no incidían plenamente en los derechos laborales, fortaleciendo la base salarial y otorgando mayor previsibilidad a los trabajadores. No obstante, la falta de nuevos porcentajes de aumento —a la espera de una revisión paritaria— introduce un factor de incertidumbre hacia los próximos meses.
De manera positiva para los trabajadores, cualesquiera que sean los ajustes posteriores, incluirán los montos no remunerativos ahora “blanqueados” en las revisiones y negociaciones.
Paritarias y poder adquisitivo
Sobre las paritarias, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) sostuvo mantener abierta las negociaciones, pero aún no se conocen mas detalles para los próximos meses.
Abril introduce una mejora estructural en los salarios de comercio al consolidar ingresos dentro del básico, pero sin un incremento adicional inmediato. En un contexto de alta inflación y consumo masivo en baja, la evolución de las próximas paritarias será determinante para sostener el poder adquisitivo de uno de los sectores más numerosos del mercado laboral argentino.
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