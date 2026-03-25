Banco Macro festejó sus 20 años en la Bolsa de NY y Jorge Brito alertó sobre el "péndulo permanente"

BANCOMACROFESTEJOSUS20ANOSENLABOLSADENYJORGEBRITOALERTOSOBREELPENDULOPERMANENTEFOTO2 El Banco Macro festeja sus 20 años de vida en la Bolsa de Nueva York y Jorge Brito alertó: “Me preocupa que no podamos salir de este péndulo permanente”.

Jorge Brito conmemoró en los 20 años de Banco Macro con el toque de campana en Wall Street

Con el tradicional toque de campana en Wall Street, el Presidente de Banco Macro, Jorge Brito, el CEO de la entidad, Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo como así también el CFO Jorge Scarinci conmemoraron el vigésimo aniversario de la llegada de Macro al mercado internacional.

Esta trayectoria, iniciada hace más de cuarenta y cinco años por sus fundadores Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, ha transformado a la institución en un pilar de la sociedad argentina. La permanencia en el NYSE hace que hoy Banco Macro sea reconocido por su solidez patrimonial, lo que le permite liderar la transformación tecnológica del sector en beneficio de sus 6 millones de clientes.

BANCOMACROFESTEJOSUS20ANOSENLABOLSADENYJORGEBRITOALERTOSOBREELPENDULOPERMANENTEFOTO3 El Banco Macro festeja sus 20 años de vida en la Bolsa de Nueva York y Jorge Brito alertó: “Me preocupa que no podamos salir de este péndulo permanente”.

Jorge Brito participó de una charla en la Universidad de Columbia

En paralelo a las actividades por el aniversario, el banquero participó de una charla en la Universidad de Columbia -una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos-, ante un grupo reducido de alumnos de Argentina y Latinoamérica que completaron el cupo disponible. En ese marco, y en la previa al opening bell, mantuvo además un encuentro con un grupo de periodistas argentinos donde profundizó sobre el presente económico, las dudas del mercado y las perspectivas del sistema financiero.

Brito -quien tomó las riendas de la entidad dos años y medio después del fallecimiento de su padre, Jorge Horacio Brito, ocurrido en 2020- combinó la mirada de largo plazo con la lectura del presente. En ese sentido, advirtió que el principal desafío de la Argentina es la credibilidad: “El mundo necesita creer que esto no es un proceso de dos años”, y que, sin esa condición, la baja del riesgo país y el acceso al financiamiento difícilmente se sostengan en el tiempo.

BANCOMACROFESTEJOSUS20ANOSENLABOLSADENYJORGEBRITOALERTOSOBREELPENDULOPERMANENTEFOTO4 El Banco Macro festeja sus 20 años de vida en la Bolsa de Nueva York y Jorge Brito alertó: “Me preocupa que no podamos salir de este péndulo permanente”.

Jorge Brito: “Cuando faltan pesos, baja la inflación”

El ejecutivo también puso el foco en la dinámica del crédito y las tensiones del esquema monetario: “Cuando faltan pesos, baja la inflación, pero también hay impacto en la actividad”, explicó, en referencia a un ajuste que avanza a distintas velocidades entre sectores. En ese marco, alertó sobre el aumento de la morosidad y su efecto sistémico: “Si sube la morosidad, suben las tasas para todos”.

Sobre el tipo de cambio, rechazó la idea de atraso cambiario y propuso mirar los flujos más que los precios relativos: “No veo nada que me haga pensar que la balanza comercial se vaya a deteriorar”. Al mismo tiempo, señaló que aún quedan cuestiones pendientes -como la salida del cepo para empresas- que condicionan la llegada de inversiones.

“Cotizar en Nueva York te obliga a ordenarte, a profesionalizarte y a trabajar con estándares mucho más altos. Es como ponerse un corset”, recordó sobre el impacto estructural que tuvo la salida al mercado en 2006.

Declaración de Jorge Brito, Presidente de Banco Macro:

“Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales. Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un Banco, qué piensa en grande”.

Acerca de Banco Macro

Banco Macro es una entidad bancaria privada líder de Argentina. Con una amplia presencia en todo el país, ofrece soluciones financieras a más de 6 millones de clientes y 224.000 empresas.

. Transparencia: Cotiza en el NYSE (BMA) y BYMA (BMA) bajo rigurosos controles internacionales de auditoría.

. Atención Integral: Une la mayor red de atención presencial del país con un sistema digital de última generación disponible las 24 horas.

. Solidez: Con casi medio siglo de historia, es un referente de solvencia, liquidez y compromiso con el crecimiento de las economías regionales.

Más notas de Urgente24

Google Ads en modo IA: qué cambia y cómo adaptarse ahora

Día de la Mujer: También en la industria IT las mujeres ganan menos (grieta de 19%)

La nueva infraestructura del comercio global no es física: es inteligencia artificial

El 'value' ya no alcanza: por qué las cadenas de fast food ahora compiten por cultura

Generación Z: Cuando los creadores ya no promocionan marcas: las diseñan

ChatGPT y Tui de España provocaron una mini tormenta global