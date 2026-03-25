El Banco Macro celebra sus 20 años de vida de cotización ininterrumpida en la Bolsa de Nueva York, más conocida como New York Stock Exchange (NYSE). Además, este aniversario consolida a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina, destacándose por su transparencia y su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo. Por otra parte, Jorge Brito alertó: “Me preocupa que no podamos salir de este péndulo permanente”.
ANIVERSARIO
Banco Macro festejó sus 20 años en la Bolsa de NY y Jorge Brito alertó sobre el "péndulo permanente"
El Banco Macro festeja sus 20 años de vida en la Bolsa de Nueva York y Jorge Brito alertó: “Me preocupa que no podamos salir de este péndulo permanente”.
Las definiciones llegaron en Nueva York, en la antesala de un hito para la entidad que preside: el toque de campana en la Bolsa de Nueva York (NYSE) por los 20 años de su cotización en Estados Unidos, un símbolo del salto de banco del interior a protagonista central del sistema financiero argentino con presencia internacional. Pero el aniversario, lejos de quedar en lo institucional, funcionó como plataforma para trazar un diagnóstico sobre el momento económico y político del país.
Claves de un liderazgo consolidado:
. Crecimiento en el Mercado: En estas dos décadas, la entidad ha expandido significativamente su capital, lo que le ha permitido financiar su crecimiento estratégico incrementando sostenidamente su participación en el sistema financiero, consolidándose como una de las instituciones más valiosas y solventes de la región.
. Solidez: Macro consistentemente ha superado el mercado con una estrategia de crecimiento orquestada bajo un disciplinado enfoque de gestión de riesgos lo que le permite contar con una ventaja competitiva estructural en términos de escala y capital.
. Garantía de Transparencia: Al cumplir 20 años en la Bolsa de Nueva York, el banco reafirma su compromiso con las normas de compliance más exigentes del mundo, brindando la máxima excelencia a sus clientes, inversores y colaboradores.
Jorge Brito conmemoró en los 20 años de Banco Macro con el toque de campana en Wall Street
Con el tradicional toque de campana en Wall Street, el Presidente de Banco Macro, Jorge Brito, el CEO de la entidad, Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo como así también el CFO Jorge Scarinci conmemoraron el vigésimo aniversario de la llegada de Macro al mercado internacional.
Esta trayectoria, iniciada hace más de cuarenta y cinco años por sus fundadores Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, ha transformado a la institución en un pilar de la sociedad argentina. La permanencia en el NYSE hace que hoy Banco Macro sea reconocido por su solidez patrimonial, lo que le permite liderar la transformación tecnológica del sector en beneficio de sus 6 millones de clientes.
Jorge Brito participó de una charla en la Universidad de Columbia
En paralelo a las actividades por el aniversario, el banquero participó de una charla en la Universidad de Columbia -una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos-, ante un grupo reducido de alumnos de Argentina y Latinoamérica que completaron el cupo disponible. En ese marco, y en la previa al opening bell, mantuvo además un encuentro con un grupo de periodistas argentinos donde profundizó sobre el presente económico, las dudas del mercado y las perspectivas del sistema financiero.
Brito -quien tomó las riendas de la entidad dos años y medio después del fallecimiento de su padre, Jorge Horacio Brito, ocurrido en 2020- combinó la mirada de largo plazo con la lectura del presente. En ese sentido, advirtió que el principal desafío de la Argentina es la credibilidad: “El mundo necesita creer que esto no es un proceso de dos años”, y que, sin esa condición, la baja del riesgo país y el acceso al financiamiento difícilmente se sostengan en el tiempo.
Jorge Brito: “Cuando faltan pesos, baja la inflación”
El ejecutivo también puso el foco en la dinámica del crédito y las tensiones del esquema monetario: “Cuando faltan pesos, baja la inflación, pero también hay impacto en la actividad”, explicó, en referencia a un ajuste que avanza a distintas velocidades entre sectores. En ese marco, alertó sobre el aumento de la morosidad y su efecto sistémico: “Si sube la morosidad, suben las tasas para todos”.
Sobre el tipo de cambio, rechazó la idea de atraso cambiario y propuso mirar los flujos más que los precios relativos: “No veo nada que me haga pensar que la balanza comercial se vaya a deteriorar”. Al mismo tiempo, señaló que aún quedan cuestiones pendientes -como la salida del cepo para empresas- que condicionan la llegada de inversiones.
“Cotizar en Nueva York te obliga a ordenarte, a profesionalizarte y a trabajar con estándares mucho más altos. Es como ponerse un corset”, recordó sobre el impacto estructural que tuvo la salida al mercado en 2006.
Declaración de Jorge Brito, Presidente de Banco Macro:
“Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales. Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un Banco, qué piensa en grande”.
Acerca de Banco Macro
Banco Macro es una entidad bancaria privada líder de Argentina. Con una amplia presencia en todo el país, ofrece soluciones financieras a más de 6 millones de clientes y 224.000 empresas.
. Transparencia: Cotiza en el NYSE (BMA) y BYMA (BMA) bajo rigurosos controles internacionales de auditoría.
. Atención Integral: Une la mayor red de atención presencial del país con un sistema digital de última generación disponible las 24 horas.
. Solidez: Con casi medio siglo de historia, es un referente de solvencia, liquidez y compromiso con el crecimiento de las economías regionales.
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