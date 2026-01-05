Hasta el sábado 28/02, Banco Macro ofrece a los usuarios de tarjetas de crédito Macro, beneficios en paradores, gastronomía, movilidad, espectáculos y hotelería durante el verano 2026.
FIDELIZACIÓN EN EL VERANO
Banco Macro informó su programa de beneficios enero/febrero 2026
Banco Macro presentó un listado muy amplio de beneficios para sus clientes de tarjetas de crédito, vigentes para enero y febrero 2026.
Por ejemplo:
Sombras y Sombrillas en 6 cuotas sin interés en los balnearios Alaciel, Terraza del Alba (Pinamar), Bocas del Toro, Club Náutico Mar del Plata, Mar del Plata Golf Club, Prius, y Princesa del Mar, pagando con MODO o desde el celular sin contacto a través de Apple Pay, Google Pay o MODO NFC. Tarjetas de Crédito Macro y de Crédito Platinum Macro. En el caso de Macro Selecta, 10% de ahorro, y hasta 6 cuotas sin interés.
Todos los días, en sombras en Divisadero Club (Mar de Cariló), ahorro del 20%, pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Macro, Mastercard Platinum Macro, y Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de $150.000 por cuenta por semana.
En Zur Cocina Costeña (Cariló), 25% de ahorro pagando con Tarjetas de Crédito Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de $90.000 por cuenta por semana.
Gastronomía
En Atilio´s Sandwich Co, Banderita Parrilla, Break 197, Camelia Sensi (Cariló), Cava Federal Bar de Vinos, Ciao, Costa Serena, De Mi Campo, El Capitán Restaurante, El Timón, Furia Puto Fuego, Il Sasso Golf y food, La Pulperia de Cariló, Restó La Vieja Hosteria de Pinamar, Casa Mandinga, Mandinga Parrilla, Lo de Fran Cocina de Mar, Mar del Plata Golf Club, Mattone Bar y Pizza, Paxapoga, Villa Cobo, Saranegro, Muu, Ringo Burger Club, Rosso Osteria, Sainte Jeanne, y Sin Nombre Vermuteria, descuento del 10% pagando con MODO o desde el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple pay - con tarjetas de Crédito Macro.
Con todas las tarjetas de crédito Platinum Macro pagando con MODO o desde el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple pay- el ahorro es del 20%.
Con las Macro Selecta, pagando con MODO o desde el celular sin contacto, descuento del 30%.
Tope de devolución:
- Cartera General, $20.000 por cuenta por mes.
- Preferencial, $50.000 por cuenta por mes.
- Selecta, $100.000 por cuenta por mes.
Ahorro de 25% en en Lucciano's, Patagonia, Masse Boulangerie, Parador Atalaya, Tante, Dean and Dennys, y Temple, pagando con todas las tarjetas de crédito Mastercard Black Macro Selecta. El tope de devolución es de $10.000 por cuenta por semana.
Turismo
Todos los días en paquetes, alojamientos y actividades en Despegar y Al Mundo hay 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito Macro.
Todos los días en Selecta Volar, macroalmundo.com.ar se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés con Tarjetas de Crédito Macro Selecta. Aplica a vuelos, paquetes y alojamientos con destino nacional.
Ahorro del 30% en Duty Free Shop de Fray Bentos, Aeropuerto de Punta del Este, Aeropuerto de Carrasco, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Bariloche y Rosario, pagando con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro Selecta -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-. El tope de devolución es de $30.000 por cuenta por mes para Argentina, y de US$ 30 por cuenta por mes para Uruguay.
30% todos los días en Shop Gallery pagando con el celular sin contacto a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay, con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta. El tope es de $30.000 por cuenta por mes.
Transporte
Todos los días en Flecha Bus, Plataforma 10 y Rutatlantica hay hasta 6 cuotas sin interés con todas las Tarjetas de Crédito Macro y Tarjetas de Crédito Platinum Macro.
Asistencia al viajero: 45% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en Assist Card con todas las Tarjetas de Crédito Macro. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.
Tienda Macro: Todos los días es posible cambiar puntos por millas de los programas de pasajeros frecuentes de Aerolíneas Plus, Smiles, Latam Pass y Air Europa Suma.
McDonald's
- 10% de ahorro todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-.
- 20% con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, abonando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-.
- 30% con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-.
El tope de devolución:
- Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.
- Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.
- Selecta: $30.000 por cuenta por mes.
Havanna
- 10% de ahorro todos los días con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-.
- 20% de descuento con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, abonando con el celular sin contacto, -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-.
- 30% con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-.
El tope de devolución:
- Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.
- Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.
- Selecta: $30.000 por cuenta por mes.
Heladerías y Chocolaterías
En Chocorisimo, Chungo, Freddo, Guapaletas, La Pinocha, Luccianos, Mamuschka, Persicco y Rapanuim, 10% de ahorro con Tarjetas de Crédito Visa Macro, pagando con MODO o con el celular sin contacto -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay-. Con Tarjetas de Crédito Visa Platinum Macro, pagando con MODO o con el celular sin contacto, -MODO NFC, Google Pay y Apple Pay- hay 20% de descuento.
Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con el celular sin contacto -a través de MODO NFC, Google Pay o Apple Pay- el descuento es de 30%.
Tope de devolución:
- Cartera General: $10.000 por cuenta por mes.
- Preferencial: $20.000 por cuenta por mes.
- Selecta: $30.000 por cuenta por mes.
Movilidad
- Uber: Sábados y domingos con Tarjetas de Crédito Visa Macro, Visa Platinum Macro y Visa Signature Macro Selecta se accede a un ahorro del 30%. El tope de devolución es de $5.000 por cuenta por mes.
- Cabify: Sábados y domingos con Tarjetas de Crédito American Express, Mastercard Macro, American Express Platinum Macro, Mastercard Platinum, Mastercard Black, y American Express Icon Macro Selecta hay un ahorro del 30%. El tope de devolución es de $5.000 por cuenta por mes.
Combustibles
En YPF los miércoles hay 20% de ahorro pagando desde MODO. El tope de devolución es de $15.000 por mes por cliente.
Con Tarjeta de Crédito Visa Signature Macro Selecta el descuento es del 30% pagando con MODO. El tope es de $25.000 por cliente por mes.
Punta del Este
30% con Tarjetas de Crédito Visa Signature Macro pagando en forma exclusiva con Google Pay o Apple Pay, en Moby Dick, Marismo, El Galpón, Narbona y la 104 de Narbona. El tope de devolución es de US$ 100 por transacción y de hasta US$ 1.000 total promoción. Todos los días, 15% de ahorro con tarjetas de crédito American Express ICON Macro Selecta pagando en 'Parada 30 American Express Beach Club'. No hay tope y el ahorro se hace en el acto.
En La Susana, de José Ignacio, hay 50% de descuento en Sombras y Sombrillas pagando con Tarjeta de Crédito Mastercard Black Macro Selecta. No hay tope de devolución, y el ahorro se hace en el acto.
Buquebus
10% de ahorro en pasajes y bodegas on todas las tarjetas de crédito Macro Selecta. El tope de devolución es de $10.000 por cuenta por mes. entro del barco y en la terminal, 30% de ahorro con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta pagando en forma exclusiva con MODO o desde el celular sin contacto con -MODO NFC, Google Pay o Apple Pay-. El tope de devolución es de $100.000 por cuenta por mes.
Restaurantes de Uruguay y Brasil, con tarjetas de crédito Visa Signature Macro Selecta, pagando con Google Pay o Apple Pay hay 40% de ahorro. El tope de devolución es de $45.000 por cuenta por mes.
Experiencias
- En Golf Acantilados y Golf Playa Grande, torneos de golf como el Abierto del Sur. También el Links Pinamar.
- En Córdoba, Banco Macro será sponsor del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, y el Torneo de Golf de Villa Allende.
- En balnearios Prius, Boca del Toro y Mar del Plata Golf (Mar del Plata) y Terraza del Alba (Pinamar):
- Huellas en la Playa.
- Barbería Experience.
- Spa de manos y pies.
- Degustaciones Premium.
- Mundo Deporte: Fútbol.
- Clínica de Rugby.
- Beach Tennis & Deportes de Playa
- Sunset & Beach Parties.
- Clases de yoga, stretching, meditación guiada y rituales de bienestar.
