En Escobar ya están las bicis de Banco Macro

Plaza Molina, CELI, Atención al Vecino, Polo Educativo Superior, Plaza Malvinas, CAI, Posta Policial Phillips, El Cazador, Plaza Rincón del Vecino, Parque Papa Francisco, Parada de colectivos PES, Paseo Puente la Arenera, Paseo Mendoza, Plaza Estación, Plaza Militantes de la Vida, Polideportivo, Ruta 26 y colectora Maschwitz; Entrada Maschwitz, Hospital Erill, Plaza Mitre, SkatePark Colón, 2 de Abril, Plaza América Latina, Plaza San Martín, Plaza Crucero ARA Gral Belgrano, Plaza Eva Duarte de Perón, Colegio Preuniversitario UBA Escobar Dr Ramón Cereijo, Plaza Barrio San Marcos, Avenida San Martín y Las Lomas, Avenida General San Martín y Belén, Escuela Técnica N°1, Escopark, Escuela Waldorf Clara de Asís, Plaza Néstor Kirchner y Rivadavia y Don Bosco.

bicis de escobar32 Bicis con canasto con panel solar integrado, luces traseras y frontales, tuercas anti vandálicas, timbre....

'Las Bicis de Escobar'

Para acceder a las Bicis Macro de Escobar, los vecinos deberán descargar la App Escobar 360 en sus celulares.

Es una opción de transporte público, accesible y saludable.

“Participar de esta iniciativa con la Municipalidad de Escobar nos permite continuar impulsando el crecimiento de una cultura de integración de las bicicletas con el modelo de transporte de las ciudades; todo realizado en forma conjunta con el municipio y los vecinos. Queremos promover el uso de la bicicleta en el día a día, estimulando a las personas a que sean parte de esta transformación positiva, siendo cada una protagonista y agente de cambio”, aseguró Guillermo Jejcic.

Ariel Sujarchuk afirmó: “Es la demostración clara de que, con la articulación del sector público y privado, hacemos realidad las necesidades de nuestros vecinos, garantizando una movilidad sustentable y ecológica. De esta forma vamos por un camino de progreso constante en el partido de Escobar, atendiendo todos los órdenes y necesidades del distrito”.

En Ciudad de Buenos Aires, Banco Macro es el principal sponsor de Ecobici, el sistema de transporte público de bicicletas compartidas, que tiene más de 400 estaciones y más de 4.000 unidades disponibles para los usuarios.

Nordelta cuenta con 200 bicicletas y 20 estaciones que completan un circuito recreativo de movilidad sustentable.

