Gordo Dan fuera de control; ¿Milei es bilardista?; amor libertario; ¿Caniggia es Karina?

Señaló que Javier Milei ya no enamora y no tiene chances de revertir la dura derrota del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Además, presagió serios problemas económicos e institucionales antes del 26 de octubre, fecha de las elecciones de medio término.

3-Milei debería imitar a Bilardo

Eduardo Feinmann aseguró que el presidente Javier Milei busca insuflar ánimo a su tropa para revertir los resultados en la provincia de Buenos Aires.

Comparó su actitud con la de un entrenador que motiva a sus jugadores diciéndoles que pueden ganar y lo harán.

Sin embargo, Oscar Ruggeri recordó la histórica “no charla” técnica de Carlos Bilardo en Italia 90, tras un primer tiempo en el que Brasil dominó a la Argentina.

4-¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Karina Milei?

Un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata confundió a Claudio Caniggia con la secretaria general de la presidencia.

El "hijo del viento" sigue al Lobo desde la época en que Maradona fue técnico, poco antes de su muerte.

El periodista Ricardo Ragendorfer también comparó a la secretaria general de la Presidencia con Claudio Paul, aunque le sumó otras razones.