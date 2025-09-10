Las casas de electrodomésticos atraviesan un momento complicado. Los precios de la llamada “línea blanca” —heladeras, calefactores, aires acondicionados— muestran una tendencia a la baja que, lejos de ser casual, responde a un cóctel de factores, ventas en picada, liquidación de stock estacional y un clima económico marcado por la incertidumbre electoral.
EN REMATE
Electrodomésticos: Promociones explosivas y precios que se desploman
Electrodomésticos que enfrentan rebajas del 30%, cuotas sin interés y más. Las opciones en los comercios de la Ciudad para enfrentar la caída en las ventas.
Luis María Capdevielle Hardoy, director de la cadena Center Hogar, resumió la situación en pocas palabras: “Agosto fue un mes malo para las ventas, por eso salimos con promociones para tratar de revertirlo”. Esta estrategia, que incluye rebajas de hasta el 30% y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, apunta a tentar a un consumidor que hoy piensa dos veces antes de abrir la billetera.
¿Qué electrodomésticos tienen las mejores promociones?
Las liquidaciones apuntan principalmente a productos estacionales, especialmente calefactores y equipos de climatización que quedaron en stock luego del invierno. “En mi local, la baja de precios se nota en estos productos: calefacción a gas y eléctrica. Tenemos hasta un 30% de descuento y muchas cuotas sin interés. Para darte un ejemplo, un calefactor que costaba 470.000 pesos ahora está en 350.000”, contó Juan José Etcheverry, responsable de la tradicional Casa Silvia.
El caso de la cadena On City es todavía más contundente. La heladera No Frost Samsung pasó de costar 1,1 millón de pesos a 779.999, y un aire acondicionado Split Inverter Electra (Frío/Calor 3010) se vende con un 46% de descuento, a 679.879 pesos.
Promociones de electrodomésticos para un consumidor que “cuida el mango”
La tendencia no es exclusiva de una o dos cadenas. En el local Mannarino, Fernando Sánchez describió un escenario de “promoción continua”. La razón, según él. “Las ventas están paradas, la gente cuida el mango. Antes de comprar un electrodoméstico nuevo, evalúa si puede arreglar el viejo o estirar su uso. Por eso bajamos precios y ofrecemos financiación, para mantenernos competitivos”.
Incluso con la inflación relativamente estable —1,9% en julio—, la urgencia por comprar antes de una suba de precios parece haberse frenado. “Antes, la inflación jugaba a favor, la gente compraba rápido para evitar aumentos. Hoy ese impulso desapareció”, reconoció Sánchez.
¿Seguirán las promociones de electrodomésticos después de las elecciones?
El clima electoral es otro factor que frena las ventas. “La gente espera. Quiere ver qué pasa antes de gastar”, explicó Capdevielle Hardoy. Tanto él como Etcheverry coinciden en que la tendencia podría revertirse si después de las elecciones hay estabilidad económica. “Si todo sigue normal, las promociones se van a mantener”, anticipó Etcheverry.
Por ahora, la estrategia de los comercios es rematar el stock acumulado, tentar al consumidor con rebajas agresivas y facilitar el acceso con planes de pago flexibles. Para quienes estaban postergando la compra de un electrodoméstico, este puede ser el momento ideal para aprovechar precios que, al menos por ahora, siguen en caída.
