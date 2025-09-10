Electrodomésticos: Promociones explosivas y precios que se desploman

Promociones de electrodomésticos para un consumidor que “cuida el mango”

La tendencia no es exclusiva de una o dos cadenas. En el local Mannarino, Fernando Sánchez describió un escenario de “promoción continua”. La razón, según él. “Las ventas están paradas, la gente cuida el mango. Antes de comprar un electrodoméstico nuevo, evalúa si puede arreglar el viejo o estirar su uso. Por eso bajamos precios y ofrecemos financiación, para mantenernos competitivos”.

Incluso con la inflación relativamente estable —1,9% en julio—, la urgencia por comprar antes de una suba de precios parece haberse frenado. “Antes, la inflación jugaba a favor, la gente compraba rápido para evitar aumentos. Hoy ese impulso desapareció”, reconoció Sánchez.

electrodomésticos carrefour 2

¿Seguirán las promociones de electrodomésticos después de las elecciones?

El clima electoral es otro factor que frena las ventas. “La gente espera. Quiere ver qué pasa antes de gastar”, explicó Capdevielle Hardoy. Tanto él como Etcheverry coinciden en que la tendencia podría revertirse si después de las elecciones hay estabilidad económica. “Si todo sigue normal, las promociones se van a mantener”, anticipó Etcheverry.

Por ahora, la estrategia de los comercios es rematar el stock acumulado, tentar al consumidor con rebajas agresivas y facilitar el acceso con planes de pago flexibles. Para quienes estaban postergando la compra de un electrodoméstico, este puede ser el momento ideal para aprovechar precios que, al menos por ahora, siguen en caída.

Más noticias en Urgente24

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Bancos de inversión alertan: La tormenta financiera que amenaza a la Argentina

Escándalo en Estudiantes de La Plata por lo que pasó con Esteban Trebucq