“Todos los que ayudaron en estos 20 meses de gobierno de Javier Milei deben sentirse partícipes de este proceso porque es lo justo” dijo Patricia Bullrich en TN al referirse a la incorporación de Lisandro Catalán como un mensaje al PRO (partido que condujo a nivel nacional hasta hace pocos meses).
¿PIDE LOS VOTOS DEL PRO?
Bullrich: "muchos dirigentes que apoyaron la gestión sintieron que no eran escuchados"
"Con la creación del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán será el puente con ellos. Vamos a dialogar con todos los políticos de Argentina” anunció Bullrich.
“Sería bueno hablar con Mauricio Macri, para ver qué piensa en este momento porque para algo hemos hecho una alianza. Iremos a buscar a sus casas a los que no nos votaron o no sufragaron" anticipó la titular de la cartera de seguridad y candidata a senadora nacional en la Capital Federal.
La ministra se refirió a la derrota sufrida en el mayor distrito electoral del país:
“En todas las elecciones locales de 2025, menos en CABA, ganaron los oficialismos provinciales. Buenos Aires no fue la excepción. Estamos saliendo de un momento difícil, la derrota significa una recomposición y eso es lo que estamos haciendo en todos los ámbitos”.
El ajuste era imprescindible
“Debemos pasar este momento. Este camino lo tuvo España, Israel, Portugal y Grecia. Luego de la estabilización, salieron. Antes, bajaron impuestos y bajaron la inflación”.
A la hora de argumentar su optimismo para los comicios de Octubre explicó:
“Vamos a una elección con boleta única y eso va a cambiar todo. La gente va a votar primero la categoría nacional y vamos a tener arrastre”.
Finalmente, criticó con dureza al Gordo Dan por sus insultos a la familia del senador nacional Luis Juez.
El miércoles 10/9, en A24, el periodista Ignacio Ortelli reveló que Santiago Caputo, supuesto "jefe" del Gordo Dan, agredió con una trompada al armador bonaerense Sebastián Pareja debido a la tarea de los "tuiteros oficialistas".