Bullrich: "muchos dirigentes que apoyaron la gestión sintieron que no eran escuchados"

“El tratamiento no se puede cortar a mitad de camino porque vamos a volver a la enfermedad” @PatoBullrich @JMilei @JonatanViale pic.twitter.com/3GiWYyh6q4 — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 11, 2025

El ajuste era imprescindible

“Debemos pasar este momento. Este camino lo tuvo España, Israel, Portugal y Grecia. Luego de la estabilización, salieron. Antes, bajaron impuestos y bajaron la inflación”.

A la hora de argumentar su optimismo para los comicios de Octubre explicó:

“Vamos a una elección con boleta única y eso va a cambiar todo. La gente va a votar primero la categoría nacional y vamos a tener arrastre”.

Finalmente, criticó con dureza al Gordo Dan por sus insultos a la familia del senador nacional Luis Juez.

Lo que hizo este tuitero, agrediendo a su hija discapacitada, estuvo muy mal. Son jóvenes que se juegan muy fuerte por Milei, pero ese no es el camino.

El miércoles 10/9, en A24, el periodista Ignacio Ortelli reveló que Santiago Caputo, supuesto "jefe" del Gordo Dan, agredió con una trompada al armador bonaerense Sebastián Pareja debido a la tarea de los "tuiteros oficialistas".