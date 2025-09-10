urgente24
Bullrich: "muchos dirigentes que apoyaron la gestión sintieron que no eran escuchados"

"Con la creación del Ministerio de Interior, Lisandro Catalán será el puente con ellos. Vamos a dialogar con todos los políticos de Argentina” anunció Bullrich.

10 de septiembre de 2025 - 21:32
Patricia Bullrich y Javier Milei
“Todos los que ayudaron en estos 20 meses de gobierno de Javier Milei deben sentirse partícipes de este proceso porque es lo justo” dijo Patricia Bullrich en TN al referirse a la incorporación de Lisandro Catalán como un mensaje al PRO (partido que condujo a nivel nacional hasta hace pocos meses).

“Sería bueno hablar con Mauricio Macri, para ver qué piensa en este momento porque para algo hemos hecho una alianza. Iremos a buscar a sus casas a los que no nos votaron o no sufragaron" anticipó la titular de la cartera de seguridad y candidata a senadora nacional en la Capital Federal.

Estamos trabajando para no perder. Los kirchneristas cuando son oposición se muestran angelitos pero luego, cuando ganan, se sacan la careta y son los de siempre. Ojo con creer que hay un kirchnerismo light. Es una estrategia muy conocida, no hay que caer en eso. Estamos trabajando para no perder. Los kirchneristas cuando son oposición se muestran angelitos pero luego, cuando ganan, se sacan la careta y son los de siempre. Ojo con creer que hay un kirchnerismo light. Es una estrategia muy conocida, no hay que caer en eso.

La ministra se refirió a la derrota sufrida en el mayor distrito electoral del país:

“En todas las elecciones locales de 2025, menos en CABA, ganaron los oficialismos provinciales. Buenos Aires no fue la excepción. Estamos saliendo de un momento difícil, la derrota significa una recomposición y eso es lo que estamos haciendo en todos los ámbitos”.

El ajuste era imprescindible

“Debemos pasar este momento. Este camino lo tuvo España, Israel, Portugal y Grecia. Luego de la estabilización, salieron. Antes, bajaron impuestos y bajaron la inflación”.

A la hora de argumentar su optimismo para los comicios de Octubre explicó:

“Vamos a una elección con boleta única y eso va a cambiar todo. La gente va a votar primero la categoría nacional y vamos a tener arrastre”.

Finalmente, criticó con dureza al Gordo Dan por sus insultos a la familia del senador nacional Luis Juez.

Lo que hizo este tuitero, agrediendo a su hija discapacitada, estuvo muy mal. Son jóvenes que se juegan muy fuerte por Milei, pero ese no es el camino. Lo que hizo este tuitero, agrediendo a su hija discapacitada, estuvo muy mal. Son jóvenes que se juegan muy fuerte por Milei, pero ese no es el camino.

El miércoles 10/9, en A24, el periodista Ignacio Ortelli reveló que Santiago Caputo, supuesto "jefe" del Gordo Dan, agredió con una trompada al armador bonaerense Sebastián Pareja debido a la tarea de los "tuiteros oficialistas".

