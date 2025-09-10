urgente24
MUNDO USA > argentinos > Jorge Taiana

JORGE TAIANA EN C5N

"Nos hacen el cuento de que vamos a entrar a USA sin Visa pero luego deportan argentinos"

"Desde Homeland Security, USA nos plantea un acuerdo para controlar la migración porque ingresan aquí sudamericanos, africanos, rusos, chinos y algún iraní”.

10 de septiembre de 2025 - 23:05
Jorge Taiana

Jorge Taiana

El ex ministro de Defensa de la Nación Jorge Taiana agregó: "los casos de deportaciones de argentinos desde USA fueron medidas tomadas de manera administrativa, no judicial y muchos son injustos e irregulares porque se trata de trabajadores que tenían sus papeles en orden".

El actual candidato a diputado nacional en primer término por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires sostuvo:

"No está claro, han sido expulsiones. Están haciendo muchas barbaridades”.

Seguir leyendo

Un avión con los primeros argentinos deportados por el gobierno de Donald Trump aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza durante la madrugada del jueves 11 de septiembre.

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, minimizó el impacto de la cifra y dijo que el número “es infinitésimo ”. Se habla de 16 personas.

Arribarían en un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International, que habitualmente realiza vuelos chárters. La Cancillería argentina maneja el asunto con total hermetismo. Oxenford, un empresario en funciones en la embajada en Estados Unidos desde el 25 de febrero de 2025, dijo que los deportados violaron las leyes estadounidenses. Arribarían en un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International, que habitualmente realiza vuelos chárters. La Cancillería argentina maneja el asunto con total hermetismo. Oxenford, un empresario en funciones en la embajada en Estados Unidos desde el 25 de febrero de 2025, dijo que los deportados violaron las leyes estadounidenses.

image
Jorge Taiana critic&oacute; las deportaciones de argentinos desde USA

Jorge Taiana criticó las deportaciones de argentinos desde USA

Jorge Taina: “USA y el resto del mundo están ardiendo”

“Lo vemos a diario en Indonesia, en Nepal o en Francia. Están matando a los principales influencers en USA, el mundo ese halla en una situación muy delicada”.

A esto se suma el ataque de Israel a Qatar. El concepto de soberanía nacional se diluye si un país puede atacar a un grupo enemigo que se encuentra en un tercer Estado. Ya no me importa donde estén nuestros rivales. A esto se suma el ataque de Israel a Qatar. El concepto de soberanía nacional se diluye si un país puede atacar a un grupo enemigo que se encuentra en un tercer Estado. Ya no me importa donde estén nuestros rivales.

“Ya anunció Donald Trump que lo va a hacer con México, para sacar presuntos narcotraficantes o terroristas. Lo mismo está haciendo con su amenaza a Venezuela en el Caribe” agregó el ex ministro en diálogo con Gustavo Sylvestre en "Minuto Uno" en el canal de noticias C5N.

“El gobierno argentino debería tener una política clara para darse cuenta de sus errores” sostuvo el experimentado dirigente que presidió el Parlamento del Mercosur en el año 2016.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES