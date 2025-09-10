El ex ministro de Defensa de la Nación Jorge Taiana agregó: "los casos de deportaciones de argentinos desde USA fueron medidas tomadas de manera administrativa, no judicial y muchos son injustos e irregulares porque se trata de trabajadores que tenían sus papeles en orden".
JORGE TAIANA EN C5N
"Nos hacen el cuento de que vamos a entrar a USA sin Visa pero luego deportan argentinos"
"Desde Homeland Security, USA nos plantea un acuerdo para controlar la migración porque ingresan aquí sudamericanos, africanos, rusos, chinos y algún iraní”.
El actual candidato a diputado nacional en primer término por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires sostuvo:
"No está claro, han sido expulsiones. Están haciendo muchas barbaridades”.
Un avión con los primeros argentinos deportados por el gobierno de Donald Trump aterrizará en el aeropuerto internacional de Ezeiza durante la madrugada del jueves 11 de septiembre.
El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, minimizó el impacto de la cifra y dijo que el número “es infinitésimo ”. Se habla de 16 personas.
Jorge Taina: “USA y el resto del mundo están ardiendo”
“Lo vemos a diario en Indonesia, en Nepal o en Francia. Están matando a los principales influencers en USA, el mundo ese halla en una situación muy delicada”.
“Ya anunció Donald Trump que lo va a hacer con México, para sacar presuntos narcotraficantes o terroristas. Lo mismo está haciendo con su amenaza a Venezuela en el Caribe” agregó el ex ministro en diálogo con Gustavo Sylvestre en "Minuto Uno" en el canal de noticias C5N.
“El gobierno argentino debería tener una política clara para darse cuenta de sus errores” sostuvo el experimentado dirigente que presidió el Parlamento del Mercosur en el año 2016.