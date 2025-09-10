"Nos hacen el cuento de que vamos a entrar a USA sin Visa pero luego deportan argentinos"

Arribarían en un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International, que habitualmente realiza vuelos chárters. La Cancillería argentina maneja el asunto con total hermetismo. Oxenford, un empresario en funciones en la embajada en Estados Unidos desde el 25 de febrero de 2025, dijo que los deportados violaron las leyes estadounidenses. Arribarían en un Boeing 767-300 de la aerolínea Omni Air International, que habitualmente realiza vuelos chárters. La Cancillería argentina maneja el asunto con total hermetismo. Oxenford, un empresario en funciones en la embajada en Estados Unidos desde el 25 de febrero de 2025, dijo que los deportados violaron las leyes estadounidenses.

image Jorge Taiana criticó las deportaciones de argentinos desde USA

Jorge Taina: “USA y el resto del mundo están ardiendo”

“Lo vemos a diario en Indonesia, en Nepal o en Francia. Están matando a los principales influencers en USA, el mundo ese halla en una situación muy delicada”.

A esto se suma el ataque de Israel a Qatar. El concepto de soberanía nacional se diluye si un país puede atacar a un grupo enemigo que se encuentra en un tercer Estado. Ya no me importa donde estén nuestros rivales. A esto se suma el ataque de Israel a Qatar. El concepto de soberanía nacional se diluye si un país puede atacar a un grupo enemigo que se encuentra en un tercer Estado. Ya no me importa donde estén nuestros rivales.

“Ya anunció Donald Trump que lo va a hacer con México, para sacar presuntos narcotraficantes o terroristas. Lo mismo está haciendo con su amenaza a Venezuela en el Caribe” agregó el ex ministro en diálogo con Gustavo Sylvestre en "Minuto Uno" en el canal de noticias C5N.

“El gobierno argentino debería tener una política clara para darse cuenta de sus errores” sostuvo el experimentado dirigente que presidió el Parlamento del Mercosur en el año 2016.