Bochini quiere hacerlo: la mano que le daría a Independiente en medio de la crisis

Bochini, sobre Independiente: "Me gustaría ir esta semana al predio para acompañar"

En diálogo con Muy Independiente, Bochini consideró que soñar con el título del Torneo Clausura en curso no es descabellado. Más bien todo lo contrario: "Hay tres partidos de local para ganarlos, meterse entre los 8 y pelear hasta el final. Eso cambiaría al 100% lo que está pasando en este momento. Juegan en Independiente, no es mucho pedirles que peleen un campeonato", dijo, tajante.

El campeón del Mundo con la Selección Argentina en 1986 tampoco negó lo que es evidente: "El equipo no tiene el ritmo del semestre pasado. Los partidos eran parejos, era difícil hacerle un gol a Independiente, pero ahora defensivamente le llegan más y tiene jugadores con bajón futbolístico".

Después, se mostró involucrado en darle una mano al plantel de una forma muy concreta: acompañarlos en alguna práctica. "Me gustaría ir esta semana al predio para acompañar a Vaccari y a los muchachos, como hice el semestre pasado. Hay que apoyar para volver a ganar", sostuvo.

Julio Vaccari, DT de Independiente FOTO: JUAN FOGLIA

Sería una mano desde el punto de vista emocional, y su figura como leyenda de la institución puede aportar esa cuota irracional que toque fibras íntimas. En esa línea, también movió la estantería del hincha del Rojo: "La gente de Independiente va a llenar la cancha para acompañar al equipo. Tienen que jugar, ganar el partido y sacar al equipo adelante".

El equipo de Vaccari marcha último en la Zona B del Torneo Clausura, con 3 puntos. Muy lejos del líder, River, que suma 15. Sin embargo, como dijo Bochini, no está lejos de los puestos de playoffs. El último boleto se lo está quedando por el momento Atlético Tucumán, que marcha 8vo y acumula 9 unidades.

El próximo compromiso del conjunto de Avellaneda es el sábado, ante Banfield. Jugará de local. Necesita un shock emocional fuerte para empezar a dar vuelta la página.

