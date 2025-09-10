Larry Ellison: El papá del dueño de Telefe es el hombre más rico del mundo

Así se afirma la sospecha de que pretenden convertir a Telefe en un botín de la política, probablemente con dinero aportado por alguna influencia desde el mismo Estado, que no tiene dinero. Bueno... al menos esto era así cuando parecía que Milei era exitoso.

En el inicio fueron 14 participantes de una carrera en la que dicen que quedan 5 grupos contendientes, ninguno con el dinero que pretendería Ellison, quien comenzó a liquidar negocios de Paramount International en Europa.

Es un estándar en el negocio de los medios que un canal de TV abierta en una metrópolis como el AMBA tiene un valor base de US$ 50 millones. También es cierto que en la Argentina es difícil conseguir financiar un pasivo con las tasas de interés vigentes, y en una recesión a mediano plazo los ingresos publicitarios son pobres. Por ese motivo es tan importante el Estado, que tiene al mayor anunciante, la petrolera YPF.

Mientras el tema Telefe llega al gabinete de ministros, hay discapacitados que no reciben presupuesto, jubilados que encuentran un PAMI acotado y niños que no consiguen atenderse como antes en el Hospital Garrahan.

ellison cruise.jpg David Ellison, dueño de Telefe, y su actor fetiche, Tom Cruise.

El éxito de Larry

Pero regresemos al papá de David, el poderoso Lawrence Ellison, cuya fortuna se disparó US$ 101.000 millones después de que Oracle Corp. informara resultados trimestrales que superaron las expectativas y dijera que hay más crecimiento por venir.

El aumento elevó su fortuna total a US$ 393.000 millones, cuando Elon Musk, luego de problemas muy conocidos con su automotriz Tesla, acumula US$ 385.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Hay un secreto en el incremento de Ellison: OpenAI firmó un contrato para comprar US$ 300.000 millones en potencia informática durante 5 años a Oracle.

Es uno de los contratos para negocios 'en la nube' más grandes jamás firmados. Pero OpenAI equerirá 4,5 gigavatios de capacidad, aproximadamente comparable a la energía producida por más de 2 represas Hoover o la cantidad consumida por 4 millones de hogares.

Las acciones de Oracle subieron 42% el miércoles 10/09, después de que la compañía revelara que agregó US$ 317.000 millones en ingresos por contratos futuros durante su último trimestre que finalizó el 31/08.

Entonces, las acciones de Oracle Corp. subieron más que nunca desde 1992, arrastrando a la desarrolladora de chips Nvidia Corp. y las de proveedores asiáticos.

Elon-Musk-Donald-Trump-4-1392x900.png Elon Musk cuando era amigo de Donald Trump.

El Gran Riesgo

El contrato entre OpenAI y Oracle, que comienza en 2027, es una apuesta arriesgada para ambas compañías.

OpenAI es una startup con pérdidas que, en junio, reveló que generaba US$ 10.000 millones en ingresos anuales, menos de 20% de los US$ 60.000 millones que deberá pagar de media cada año.

Oracle está concentrando gran parte de sus ingresos futuros en 1 solo cliente y, probablemente, tendrá que endeudarse para adquirir los chips de IA necesarios para alimentar los centros de datos.

El acuerdo se basa en el supuesto de que ChatGPT continuará su crecimiento explosivo y será adoptado por miles de millones de personas en todo el mundo, así como por grandes empresas y gobiernos.

Si bien el crecimiento de la startup ha sido extraordinario, también enfrenta crecientes presiones. Por ejemplo, una costosa guerra de talentos con otras empresas competidoras, tensas negociaciones con su accionista Microsoft y una reestructuración para reconvertir a la persona jurídica en una organización con fines de lucro.

OpenAI busca reducir la escasez de recursos informáticos que dificulta el lanzamiento de sus productos y el desarrollo de nuevos modelos de IA.

Por este motivo intentó resolver el problema lanzando una nueva empresa de centros de datos llamada Stargate en sociedad con uno de sus principales accionistas, SoftBank, pero el proyecto ha tenido un arranque lento .

OpenAI ha declarado que Stargate es la marca que define todas sus iniciativas de centros de datos y considera el acuerdo con Oracle como parte de Stargate.

OpenAI dependió durante años de Microsoft para el suministro exclusivo de su potencia informática, pero recientemente recibió exenciones que le permitieron encontrar nuevos proveedores tras sentirse frustrado por la escasez de suministro.

Oracle, conocida por su software de base de datos, ha tenido éxito en el mercado de la computación en la nube y está emergiendo como un proveedor clave de capacidad de computación de IA, compitiendo contra los líderes de la nube Amazon.com Inc. , Microsoft Corp. y Google de Alphabet Inc.

trump ellison.webp Larry Ellison con Donald Trump.

Hombres diferentes

Musk fue la persona más rica del mundo en 2021, luego perdió el título ante Jeff Bezos, de Amazon.com Inc.; y después ante Bernard Arnault, de LVMH; pero lo recuperó en 2024 y lo conservó durante poco más de 300 días.

La fortuna de Musk, de 54 años, proviene de su participación en varias empresas que fundó o dirige tal como Tesla, SpaceX y xAI. Su participación en Tesla, de 20% de la compañía, está valorada en US$ 250.000 millones, y la junta directiva propuso recientemente un nuevo contrato que podría otorgarle más acciones por valor de US$ 1 billón si se alcanzaran los ambiciosos objetivos. También posee alrededor del 40% de SpaceX, o sea US$ 80.000 millones más.

Pero las acciones de Tesla Inc. han caído un 13% este año.

Ellison, de 81 años, cofundó Oracle en 1977 como fabricante de software de bases de datos y en su momento compitió con Bill Gates, cofundador de Microsoft, por el título de la persona más rica.

A diferencia de Gates, quien ha comprometido gran parte de su participación en Microsoft a su fundación, Ellison aún posee más del 40% de Oracle,cuyo valor de mercado de Oracle se disparó por la proyección de ganancias futuras por negocios con inteligencia artificial y computación en la nube.

musk_ellison1 En Boca Chica, Texas, cerca de SpaceX, dicen que Elon Musk se ha alojado en la vivienda de la derecha. Larry Ellison compró la mansión Beechwood en Newport, Rhode Island.

Son personas bien diferentes. Ellison fue y es muy cercano a Donald Trump; Musk fue financista del reciente triunfo electoral de Trump e ingreso a la Administración para luego enfrentarse al Presidente y alejarse.

Musk es conocido por alojarse en casas de amigos en California y Texas, y pasa parte de su tiempo en una moderna villa cerca de la fábrica de Tesla en Austin, Texas, pero también alquila una pequeña casa de SpaceX en Starbase, Texas. Tras prometer en 2020 "no tener casa propia", vendió media docena de propiedades en el área de Los Ángeles por US$ 130 millones, incluyendo una mansión de 16.000 pies cuadrados (1.486 m2 cubiertos) y una casa más pequeña que perteneció al actor Gene Wilder.

Ellison es conocido como uno de los coleccionistas más voraces de propiedades, incluyendo una mansión de la Edad Dorada en Newport, Rhode Island, ex propiedad de la familia Astor; una histórica propiedad con jardín en Kioto, Japón; y una finca en Rancho Mirage, California, con un campo de golf privado de 19 hoyos. También es dueño de casi toda la isla hawaiana de Lanai.

musk_ellison2 Elon Musk ha alquilado la villa en Austin (Texas) de la izq. La propiedad de Ellison en Rancho Mirage, California, cuenta con un campo de golf de 19 hoyos (der).

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El pedido de Nahir Galarza que indignó a las redes sociales: "Basta de darle..."

La película de 1 hora y 40 que es furor por su misterio

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

¿Lali Espósito reculó? Feriado, cumpleaños y el guiño al presidente

La miniserie de 6 capítulos que no vas a poder dejar de mirar