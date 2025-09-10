Fueron más de 5 horas de crisis en una escuela de La Paz, Mendoza, luego de que una adolescente de 14 años, armada con la pistola calibre 9 milímetros de su papá policía, disparara 3 veces dentro del establecimiento educativo.
ALUMNA AGRESORA, INTERNADA
Difunden audios y videos de la balacera registrada dentro de una escuela mendocina (La Paz)
“Dejá el arma así podemos hablar” le pidieron los negociadores a la menor de edad que portaba un arma 9 mm y quería balear a una maestra dentro del colegio.
Tras entregar el arma reglamentaria, se sometió a las autoridades policiales y fue internada en un centro de salud.
Una de las compañeras de la agresora se comunicó con su madre para contarle lo que estaba pasando dentro del establecimiento educativo.
La propia maestra involucrada narró en primera persona como la alumna la apuntó y luego le tiró un disparo a los pies. “Me apuntaba al cuerpo. Es una niña más bien tímida”.
Los negociadores llegados desde la capital mendocina intentaron en todo momento que la agresora dejara el arma en el piso para poder dialogar.
La alumna es inimputable
Por su edad, 14 años, la menor no puede ser detenida.
El caso pasó a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes.
Mientras se avanza desde el cuidado de la salud mental de la menor y se investiga cómo accedió a la pistola, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó:
“Hubo dos alumnos que debieron ser asistidos, ha sido una situación de crisis ” dijo el ministro.