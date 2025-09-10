Difunden audios y videos de la balacera registrada dentro de una escuela mendocina (La Paz)

La propia maestra involucrada narró en primera persona como la alumna la apuntó y luego le tiró un disparo a los pies. “Me apuntaba al cuerpo. Es una niña más bien tímida”.

El audio de una de las profesoras de la niña que se encuentra atrincherada en un colegio de Mendoza: "Me disparó a los pies, tuve miedo"



#C5N en vivo:

Los negociadores llegados desde la capital mendocina intentaron en todo momento que la agresora dejara el arma en el piso para poder dialogar.

"DEJA EL ARMA ASI PODEMOS HABLAR"



Asi fue la negociacion de la policia con la alumna atrincherada con un arma en un colegio de #Mendoza

La alumna es inimputable

Por su edad, 14 años, la menor no puede ser detenida.

El caso pasó a los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Gobierno de Mendoza que intervienen en casos de niños, niñas y adolescentes.

Mientras se avanza desde el cuidado de la salud mental de la menor y se investiga cómo accedió a la pistola, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, explicó:

“Hubo dos alumnos que debieron ser asistidos, ha sido una situación de crisis ” dijo el ministro.

El jueves 11 de septiembre, Día del Maestro, el colegio estará cerrado porque se trata de un feriado. El viernes 12 se hará una jornada interna de concientización.