Conmoción en una base militar de Georgia: un tirador (sargento que enloqueció) y la 2da enmienda

Active shooter at Fort Stewart in Georgia reports of casualties, possibly seven the base is on lockdown The base went on lockdown at 11:04 AM. major emergency and police response story is still developing.. pic.twitter.com/LxT8D207Mj — Todd Paron (@tparon) August 6, 2025

El FBI (Buró Federal de Investigaciones) dijo en un comunicado que “coopera con la División de Investigación Criminal del Ejército”. Por suerte, el tirador, un sargento militar, ha sido arrestado y permanece bajo custodia.

Tras conocerse la identidad, el presidente Donald Trump prometió a la sociedad norteamericana que a este sujeto le caerá todo el peso de la ley.

"Toda la nación está rezando por las víctimas y sus familias, y esperamos que se recuperen completamente y podamos dejar atrás este capítulo. Pero no vamos a olvidar lo que sucedió. Vamos a ocuparnos muy bien de esta persona que hizo esto, una persona horrible”, expresó.

El tirador es un sargento militar estadounidense

El Ejército de los Estados Unidos (US Army) comunicó este miércoles que al menos "cinco soldados recibieron disparos en un incidente con un tirador activo en la zona del Equipo de Combate de la 2.ª Brigada Blindada". Asimismo, confirmó que el sujeto, un sargento, ha sido detenido.

image Más de 10.000 personas – soldados, familiares y empleados civiles del Ejército – residen en la base estadounidense Fort Stewart | GENTILEZA DE IMAGEN CNN

"La policía fue enviada a las 10:56 a. m. por un posible tiroteo en el complejo 2nd ABCT. El tirador fue detenido a las 11:35 a. m. La instalación fue cerrada a las 11:04 am y Fort Stewart levantó el bloqueo del área principal del acantonamiento a las 12:10 pm. El segundo complejo ABCT todavía está cerrado down. El personal médico de emergencia fue enviado para tratar a los soldados heridos a las 11:09 am", informó el organismo.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, declaró a través de X que mantenía “contacto cercano” con las fuerzas del orden, señalando que estaba “entristecido por la tragedia en Fort Stewart”.

El presunto atacante de Fort Stewart continúa bajo custodia de la División de Investigación Criminal del Ejército, según un funcionario militar.

El sospechoso, identificado por las autoridades militares como el sargento Quornelius Radford, está acusado de disparar con su arma personal contra al menos cinco soldados.

El sargento será juzgado por la Oficina de Asesoría Especial de Juicio del Ejército (OSTC, por sus siglas en inglés), que es el equivalente militar a la Fiscalía Federal de EE.UU. La OSTC está revisando las pruebas y elaborando los cargos. Luego, será sometido a un consejo de guerra, lo que equivale a un juicio, donde los comandantes militares decidirán la pena.

La 2da enmienda y el boom de los tiradores en Estados Unidos

La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos habilita la portación de armas, algo tomado a pecho en la sociedad estadounidense. Además, el boom de las máquinas expendedoras de balas, justo al lado de la de snacks, muestra la idiosincrasia yankee y la accesibilidad a las armas.

Por eso que haya masacres en escuelas, shoppings y hospitales de EE.UU. a plena luz del día demuestra la accesibilidad a las armas y la situación mental de muchos jóvenes estadounidenses, quienes desquitan sus frustraciones y perversidad abriendo fuego contra simples inocentes.

La semana pasada, el apodado "tirador de Nueva York", un joven de 27 años, fue uno de los tantos estadounidense perturbados de este año que masacró a cuanta persona se le puso en el camino. Él, con su rifle semiautomático, dió la muerte a cuatro personas en una torre de negocios. Luego, en el piso 33, decidió quitarse la vida con un tiro directo al corazón.

Pero ese tiroteo no ha sido el único que ha ocurrido durante este 2025, ya que, hubo alrededor de 260 masacres y balaceras perpetradas por lobos solitarios armados:

En ese sentido, los fatales tiroteos de este año incluyen:

Anaconda, Montana (1 agosto): tiroteo en bar local con 4 muertos. Séptimo tiroteo masivo del año, generó alerta nacional

Séptimo tiroteo masivo del año, generó alerta nacional Chicago, Illinois(2 julio): tiroteo desde coche en zona River North. 4 personas murieron y 14 resultaron heridas durante una fiesta afuera de un club nocturno

4 personas murieron y 14 resultaron heridas durante una fiesta afuera de un club nocturno Lexington, Kentucky (13 julio): spree-shooting en aeropuerto y una iglesia. 3 muertos (incluido el agresor) y 3 heridos

Florida State University, Tallahassee (17 abril): 2 muertos y 7 heridos durante un tiroteo en la universidad

Hospital en Pensilvania, Shiloh (22 febrero): 2 muertos (incluido atacante) y 7 heridos, incluyendo personal y un policía

Sobre la ola de tiroteos, según algunos sociólogos, como la portación de armas en Estados Unidos es un derecho fundamental consagrado en la Constitución —más específicamente, en la Segunda Enmienda—, y forma parte del imaginario social, especialmente en la población rural, portar un arma es visto como un signo de hombría y valor, lo que puede contribuir a que estas caigan en manos de personas con problemas mentales.

