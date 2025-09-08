Hasta Bolivia salió contra Independiente que espera que levanten la clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FBF_BO/status/1964403021422743910?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964403021422743910%7Ctwgr%5E9a70b97fa851a0428e5f2255c65f7a3008f84903%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cronica.com.ar%2Fdepo%2Factualidad%2FHasta-la-Federacion-boliviana-de-futbol-se-le-planto-a-Independiente-en-su-pelea-con-la-Conmebol-20250907-0009.html&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/H0mN9NEkuZ — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) September 6, 2025

La Federación Boliviana de Fútbol rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y “a los órganos disciplinarios de la Confederación”.

“Rechazo a toda forma de violencia, que solo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano”, apuntó la misiva, que además agregó que “nadie está por encima de las reglas”. Y como si esto fuera poco, desde el Altiplano resaltaron con el deber de cumplir con los protocolos de seguridad, algo que claramente condenó a Independiente a sufrir el severo castigo de la Conmebol.

Cristián Ritondo disparó contra la Conmebol tras el fallo contra Independiente

“Me parece una injusticia absoluta lo que hizo Conmebol. Es la primera vez que se beneficia al que hace lío en una cancha”, expresó el diputado nacional Cristián Ritondo luego de emitir su voto en las elecciones legislativas bonaerenses. Además, defendió el accionar del Rojo al remarcar que la institución “ha demostrado su conducta dentro y fuera de las canchas”.

El legislador también apuntó contra las hinchadas trasandinas: “Lo que hacen las hinchadas chilenas es un desastre. No entiendo cuál es la actitud y qué se premió”.

La justicia exigió garantías para levantar la clausura del estadio

En medio de estas acusaciones cruzadas, el fiscal Mariano Zitto pidió un acuerdo de seguridad para levantar la clausura del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

La clausura, como se sabe, fue dictada al día siguiente del encuentro por la Copa Sudamericana, y el funcionario judicial dijo que será levantada cuando la Aprevide y la dirigencia del club de Avellaneda “se pongan de acuerdo” para brindar “garantías mínimas” que impidan nuevos hechos de violencia.

HASTABOLIVIASALIOCONTRAINDEPENDIENTEQUEESPERAQUELELEVANTENLACLAUSURAFOTO3 Bolivia apoyó la decisión de la Conmebol de descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana que espera que le levanten la clausura de su estadio.

“Hasta tanto eso no ocurra entre las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, la Aprevide, la AFA, Independiente y, en lo posible, la Conmebol, el estadio seguirá clausurado”, afirmó Zitto en declaraciones televisivas.

“Las autoridades y los dirigentes tienen que presentar un plan sobre cómo van a hacer para evitar que vuelvan a repetirse hechos de esta naturaleza. Deben decir qué nivel de preparación tienen para prevenir esto en el futuro”, añadió.

Falta de coordinación entre seguridad pública y privada

Por otro lado, el fiscal Mariano Zitto aseguró que los hechos se produjeron ante la total falta de coordinación entre la seguridad pública y privada que debía velar por el orden en el estadio: “Lo pude observar con las cámaras municipales de monitoreo: no tuvieron ni un poco de coordinación para prevenir la seguridad de un espectáculo con decenas de miles de personas”, aseveró.

En cuanto a lo que se encontró cuando concurrió a los sitios donde ocurrieron los hechos, declaró que “encontramos todo roto en la tribuna visitante. Llegaron al extremo de arrancar varillas de construcción. Había sangre por todos lados. Fue una escena de posguerra”.

Por los incidentes, la justicia abrió 25 causas penales y dictó pedidos de captura para hinchas de Independiente por “tentativa de homicidio”. En cuanto a los 120 hinchas chilenos que habían sido detenidos y luego liberados, el fiscal explicó que sobre ellos no pesa ninguna causa penal.

Independiente afuera: la U de Chile los calificó de “delincuentes” y Verón al rescate

Independiente calificó de “delincuentes” a los hinchas de Universidad de Chile y el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, defendió al “Diablo”.

En el fallo, la Conmebol le impuso a Independiente la sanción de jugar a puertas cerradas los próximos siete partidos en competencias internacionales. El mismo contempla que Universidad de Chile avanzará a cuartos de final, jugando ante Alianza Lima en la continuidad del torneo.

Los detalles detrás de la sanción de Conmebol: qué pasa con Independiente

Aparte de la descalificación de los octavos de final de la Sudamericana (que no le impide participar de futuras ediciones), el “Rojo” deberá jugar a puertas cerradas sus próximos siete partidos en condición de local, no podrá llevar público en sus próximas siete presentaciones como visitante y tendrá que pagar una multa de 250.000 dólares. Por su parte, Universidad de Chile abonará una suma levemente mayor de 270.000 dólares y sufrirá las mismas represalias en cuanto al público, aunque seguirá en carrera en la competición.

El anuncio de la expulsión de 25 barras bravas no logró aligerar la sanción impuesta por Conmebol; a pesar de la “buena voluntad” demostrada por Independiente para identificar a los responsables por las agresiones, el ente sudamericano tomó la decisión más contundente con la descalificación de la Sudamericana. El principal motivo detrás de este fallo (que no termina de explicar la continuidad del equipo chileno) es que era el local el que no logró garantizar el correcto funcionamiento del operativo de seguridad.

Independiente repudió el fallo de la Conmebol: “Perdió el fútbol”

Tras darse a conocer la decisión de CONMEBOL, el “Rojo” utilizó sus cuentas oficiales para emitir un mensaje dejando de manifiesto su descontento con la postura de la casa madre a nivel sudamericano.

“Perdió el fútbol, ganaron los violentos” escribió en redes sociales Independiente junto a una imagen de una campera del club ensangrentada, apuntando contra los incidentes en el Libertadores de América iniciados por la parcialidad visitante.

Desde la entidad bonaerense ya anticiparon por otra parte que van a apelar la decisión de hasta agotar instancias, a fin de revertir la postura del ente que hoy los dejó eliminado fuera de competencia internacional y con el Torneo Clausura como único certamen en juego.

La U de Chile calificó a Independiente de “delincuentes”

Por otra parte, el elenco azulado emitió un breve video en sus canales oficiales donde su presidente Michael Clark celebró el pasaje del club a la siguiente fase, pero a la vez criticó ciertas resoluciones de la confederación sudamericana.

“Hemos sido notificados por CONMEBOL sobre la resolución del partido del 20 de agosto pasado contra Independiente. Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo al darse por ganador a Universidad de Chile en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar siete partidos sin público como locales”, comentó el directivo.

Clark expresó que la clasificación de la “U” “es lo que correspondía luego de que el partido no pudo terminar de jugarse por una barbaridad donde de milagro no hubo muertos” y que según él fue a causa “de la mala organización del club anfitrión y la falta de garantías entregadas por las autoridades locales”.

“Lamentamos profundamente que este fallo afecte por siete partidos a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año en las copas Libertadores y Sudamericana”, esgrimió el mandamás de la institución de Santiago en un breve video difundido minutos después de la definición.

“Analizaremos las acciones que podamos realizar para intentar revertir esta situación. Les contamos que estamos trabajando en la apelación. El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores”, agregó Clark en su declaración pública, además de señalar que continuarán haciendo todo lo que esté a su alcance para “sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y de sus hinchas”.

Juan Sebastián Verón defendió a Independiente y repudió el fallo de la Conmebol

Al rato, el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, defendió a Independiente y repudió el fallo de la Conmebol: “Eligieron la más fácil”.

En una historia que publicó en su cuenta de Instagram luego de que se conociera el fallo este jueves a la noche, la Brujita escribió: “Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así... y no justifico ningún tipo de violencia eh, pero muy injusto todo”.

Esta no es la primera vez que el mandatario del Pincha apunta contra la entidad que dirige el fútbol sudamericano porque en 2022 fue durísimo con el árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien a instancias del VAR había anulado un gol de Luciano Lollo por supuesta posición adelantada de Jorge Morel en el segundo tiempo del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense.

“CONMEBOL haciendo lo que hace CONMEBOL, no importa cuando leas esto”, escribió primero en sus redes y luego, en unos audios subidos de tono, se despachó: “Yo a ustedes los conozco, nos vienen a robar en la cara. Cagón de mierda, puto, vigilante, a vos te va a volver. Por forro, por puto y vigilante. Veinte años jugué al fútbol, los conozco bien”.

La suspensión del partido Independiente ante Universidad de Chile

Independiente igualaba 1-1 ante U. de Chile, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América.

El gol para el “Rojo” lo convirtió Santiago Montiel, a los 27’, mientras que Lucas Assadi había abierto el marcador a los 12’.

Con este resultado, los de Avellaneda se estaban quedando afuera del certamen internacional por la derrota sufrida en el duelo de ida por 1-0 (2-1 resultado global). Sin embargo, el encuentro fue suspendido en el segundo tiempo por los incidentes en el estadio.

En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo lo Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

