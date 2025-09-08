Juan Schiaretti quedó listo para captar arrepentidos de Milei

Juan Schiaretti abre la puerta

Lejos de la discusión del PJ nacional y en las antípodas de cualquier discurso kirchnerista, Schiaretti quedó en condiciones de abrir una campaña más pronunciada contra el proyecto del Gobierno nacional. Algo que el propio ex gobernador venía estudiando cuidadosamente con encuestas en mano hace varios meses, tras un prolongado periodo de silencio inicial.

En ese sentido, el decaimiento de la consideración por la Casa Rosada podría generar desprendimientos favorables al oficialismo cordobés. Cabe recordar que la provincia mediterránea fue uno de los circuitos donde más votos cosechó Javier Milei en 2023 (más del 70%), por lo que ahora podría existir un universo entero de votantes sin una oferta tradicional a la que acudir ante el descontento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1964842994076668104?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964842994076668104%7Ctwgr%5Eb9900149b4a40866fc20bdf00448ca55c908b2e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fpolitica%2Fmartin-llaryora-los-bonaerenses-dieron-un-claro-mensaje-al-gobierno-nacional%2F&partner=&hide_thread=false “Ningún gobierno puede ser exitoso si las familias no llegan a fin de mes. El verdadero éxito se mide en sueldos que alcancen, en salarios dignos que den tranquilidad en cada hogar. Hay un camino para no volver a frustrarnos.” - Provincias Unidas. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 8, 2025

En Córdoba, La Libertad Avanza rompió los espacios tradicionales de la oposición (UCR, PRO) en la previa de la presentación de las alianzas. Al final, los libertarios presentaron candidatos “puros” y de bajo conocimiento público que sólo se sostendrían a partir de la imagen de Javier Milei.

Bajo esa lógica, la actitud aperturista del Gobierno cordobés habría resultado una apuesta interesante para potenciar el atractivo del armado de Provincias Unidas, que ya no distingue diferencias ideológicas y se centra en la capacidad de gestión de cada uno de los dirigentes.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, aseguró Martín Llaryora tras la derrota libertaria en PBA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1964841054839955740?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1964841054839955740%7Ctwgr%5Eb9900149b4a40866fc20bdf00448ca55c908b2e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fpolitica%2Fmartin-llaryora-los-bonaerenses-dieron-un-claro-mensaje-al-gobierno-nacional%2F&partner=&hide_thread=false En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 7, 2025

El 2027 todavía está lejos, pero Somos no es Provincias Unidas

Por fuera de la proyección provincial, donde las chances de coronar una victoria mejoraron para Juan Schiaretti, el resultado en PBA evidenció que el proyecto nacional que encabeza el ex gobernador cordobés todavía tiene mucho por andar de cara al 2027. La oferta inicial derivada de ese armado, Somos Buenos Aires, quedó en el tercer puesto pero muy lejos en términos porcentuales de los dos polos que dominaron la elección (5,3%).

De hecho, la contundencia de la victoria del PJ de Axel Kicillof dejó dudas abiertas sobre la existencia real de un espacio dentro del voto bonaerense para una tercera opción. Algo que resulta vital para cualquier aspiración presidencial debido al volumen de electores que alberga esa jurisdicción.

De cara a octubre, Somos ya no tendría la misma consistencia que mantuvo en las elecciones provinciales. El propio Schiaretti pondría todas sus fichas en el armado de Provincias Unidas, idea que surgió aparte y después del armado bonaerense y que tendría mejor salud debido a la banca de los gobernadores que la conforman.

Juan Schiaretti Facundo Manes P.jpg Juan Schiaretti y Facundo Manes, un armado que duró poco.

