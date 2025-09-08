CÓRDOBA. El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti tuvo un importante cambio de escenario en el tablero político que lo tendrá como candidato a diputado en octubre próximo. Con la derrota del Gobierno de Javier Milei consumada en Buenos Aires, el cordobés recordó los motivos que llevaron a los votantes bonaerenses al “voto castigo”, lugar que se repite en la historia reciente de las elecciones democráticas en Argentina.
Juan Schiaretti quedó listo para captar arrepentidos de Milei
El cordobés Juan Schiaretti explicó el resultado en PBA. Sin un PJ nacional competitivo en Córdoba, crece la potencia de su candidatura.
En ese sentido, Schiaretti aseguró que el error principal de Casa Rosada fue económico y que, a pesar de la baja de la inflación, es imposible un buen pasar con el bolsillo sufriendo a diario.
Como candidato por Provincias Unidas, Schiaretti habría visto crecer sus proyecciones a partir de la derrota oficial consumada el domingo por la noche. Ese resultado, que fue más amplio de lo esperado en favor del oficialismo bonaerense y que excedió las bases kirchneristas, evidenció la existencia de un elector frustrado por el contexto general y dispuesto a reprender la ausencia del Estado Nacional.
Juan Schiaretti abre la puerta
Lejos de la discusión del PJ nacional y en las antípodas de cualquier discurso kirchnerista, Schiaretti quedó en condiciones de abrir una campaña más pronunciada contra el proyecto del Gobierno nacional. Algo que el propio ex gobernador venía estudiando cuidadosamente con encuestas en mano hace varios meses, tras un prolongado periodo de silencio inicial.
En ese sentido, el decaimiento de la consideración por la Casa Rosada podría generar desprendimientos favorables al oficialismo cordobés. Cabe recordar que la provincia mediterránea fue uno de los circuitos donde más votos cosechó Javier Milei en 2023 (más del 70%), por lo que ahora podría existir un universo entero de votantes sin una oferta tradicional a la que acudir ante el descontento.
En Córdoba, La Libertad Avanza rompió los espacios tradicionales de la oposición (UCR, PRO) en la previa de la presentación de las alianzas. Al final, los libertarios presentaron candidatos “puros” y de bajo conocimiento público que sólo se sostendrían a partir de la imagen de Javier Milei.
Bajo esa lógica, la actitud aperturista del Gobierno cordobés habría resultado una apuesta interesante para potenciar el atractivo del armado de Provincias Unidas, que ya no distingue diferencias ideológicas y se centra en la capacidad de gestión de cada uno de los dirigentes.
“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas. Desde el interior productivo, #ProvinciasUnidas tiene mucho para decir y mucho para HACER. El futuro es con producción, trabajo y sentido común. Los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”, aseguró Martín Llaryora tras la derrota libertaria en PBA.
El 2027 todavía está lejos, pero Somos no es Provincias Unidas
Por fuera de la proyección provincial, donde las chances de coronar una victoria mejoraron para Juan Schiaretti, el resultado en PBA evidenció que el proyecto nacional que encabeza el ex gobernador cordobés todavía tiene mucho por andar de cara al 2027. La oferta inicial derivada de ese armado, Somos Buenos Aires, quedó en el tercer puesto pero muy lejos en términos porcentuales de los dos polos que dominaron la elección (5,3%).
De hecho, la contundencia de la victoria del PJ de Axel Kicillof dejó dudas abiertas sobre la existencia real de un espacio dentro del voto bonaerense para una tercera opción. Algo que resulta vital para cualquier aspiración presidencial debido al volumen de electores que alberga esa jurisdicción.
De cara a octubre, Somos ya no tendría la misma consistencia que mantuvo en las elecciones provinciales. El propio Schiaretti pondría todas sus fichas en el armado de Provincias Unidas, idea que surgió aparte y después del armado bonaerense y que tendría mejor salud debido a la banca de los gobernadores que la conforman.
