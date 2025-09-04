Maximiliano Pullaro sigue sacudiendo el tablero y apuesta a dirigentes peronistas

image Pullaro y Scaglia junto al dirigente peronista, Roly Santacroce. Foto: Gobierno de Santa Fe

Por su parte, Vallejos hizo lo propio en su territorio, consolidando un posicionamiento que tensiona con su condición de intendente electo bajo el sello del peronismo.

¿Qué pasa con el peronismo?

Dicha jugada reabre un interrogante que, hasta el momento, no tiene respuestas:

¿Qué hará el PJ santafesino frente a dirigentes que fueron votados como peronistas pero actualmente trabajan en abierta sintonía con el oficialismo?. ¿Qué hará el PJ santafesino frente a dirigentes que fueron votados como peronistas pero actualmente trabajan en abierta sintonía con el oficialismo?.

Aquella unidad que tanto le costó al justicialismo ahora se vuelve a ver amenazada por gestos que descolocan a la militancia.

En ese sentido, algunos sectores plantean que el partido no puede "mirar para otro lado", mientras que otros se preguntan si habrá sanciones formales, incluso con la posibilidad de una expulsión ejemplificadora para quienes cruzan a otro frente.

Estrategia nacional: Provincias Unidas pica en punta

Más allá de las tensiones inmediatas, la apuesta de Santacroce y Vallejos responde a una estrategia nacional. Los intendentes peronistas que orbitan alrededor del cordobés aspiran a fortalecer a Provincias Unidas para disputar con mayor fuerza la conducción del PJ en el futuro.

Todas las miradas recaen en el resultado de octubre: si Scaglia logra superar a Caren Tepp (candidata de Fuerza Patria y pareja de Juan Monteverde, quien ganó en las últimas elecciones de Rosario), los intendentes llegarán con más argumentos a la pulseada por la jefatura partidaria.

image Así será la boleta única para elegir diputados nacionales para Santa Fe.

Lo que está en juego

La decisión no solo marca un distanciamiento con la lista que lidera Tepp y Agustín Rossi, sino que también abre un escenario de transición en el mapa del peronismo santafesino.

Unidos observa la jugada con cautela: en el oficialismo admiten que la discusión sobre una incorporación plena de estos intendentes a la coalición provincial recién tendrá valor después de 2026.

No obstante, el vínculo político ya dio un primer paso. Aunque ahora la duda que queda en el aire es cómo procesará el PJ santafesino este cruce de fronteras internas, entre la disciplina partidaria y la búsqueda de nuevos espacios de poder.

Más contenidos en Urgente24

Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)

Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral

Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei

Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial

Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito