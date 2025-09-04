ROSARIO. El intendente de Funes, Roly Santacroce, junto al de Reconquista, Enrique Vallejos, dieron un paso que sacude al tablero político de Santa Fe: se unieron a la lista de Provincias Unidas, encabezada por la vicegobernadora, Gisela Scaglia. La definición se consolidó luego de realizar el segundo encuentro en el mes junto a Maximiliano Pullaro. Peronismo cerca.
ROSCA POLÍTICA
Maximiliano Pullaro sigue sacudiendo el tablero y apuesta a dirigentes peronistas
Maximiliano Pullaro se volvió a mostrar muy cerca del peronismo. En Santa Fe hay más tensiones que claridad y octubre es una parada clave.
Encuentros y sociedad en silencio
Días atrás, los intendentes compartieron encuentros con el gobernador santafesino, así como también otros dirigentes llaryoristas: Adrián Maglia (Granadero Baigorria) y Jorge Berti (Villa Constitución), más un grupo de presidentes comunales enrolados también en el mismo sector. Según trascendió, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, será el facilitador político de este vínculo, que mezcla gestión e intereses electorales.
La incorporación de Santacroce y Vallejos al armado que responde al cordobés, Martín Llaryora, no fue consultada con sus militantes locales. En tanto, eso ya generó conflictos internos en Funes y Reconquista.
En ambos casos, la decisión fue tomada por las cúpulas políticas, sin abrir el debate en sus estructuras territoriales.
En la localidad vecina a Rosario, Santacroce ya había dado señales en el aniversario de Funes, cuando invitó a Pullaro y a Scaglia, y pidió públicamente a los vecinos recordar el nombre de la vicegobernadora de cara a las elecciones de octubres, como también valorando por demás la gestión provincial.
Por su parte, Vallejos hizo lo propio en su territorio, consolidando un posicionamiento que tensiona con su condición de intendente electo bajo el sello del peronismo.
¿Qué pasa con el peronismo?
Dicha jugada reabre un interrogante que, hasta el momento, no tiene respuestas:
Aquella unidad que tanto le costó al justicialismo ahora se vuelve a ver amenazada por gestos que descolocan a la militancia.
En ese sentido, algunos sectores plantean que el partido no puede "mirar para otro lado", mientras que otros se preguntan si habrá sanciones formales, incluso con la posibilidad de una expulsión ejemplificadora para quienes cruzan a otro frente.
Estrategia nacional: Provincias Unidas pica en punta
Más allá de las tensiones inmediatas, la apuesta de Santacroce y Vallejos responde a una estrategia nacional. Los intendentes peronistas que orbitan alrededor del cordobés aspiran a fortalecer a Provincias Unidas para disputar con mayor fuerza la conducción del PJ en el futuro.
Todas las miradas recaen en el resultado de octubre: si Scaglia logra superar a Caren Tepp (candidata de Fuerza Patria y pareja de Juan Monteverde, quien ganó en las últimas elecciones de Rosario), los intendentes llegarán con más argumentos a la pulseada por la jefatura partidaria.
Lo que está en juego
La decisión no solo marca un distanciamiento con la lista que lidera Tepp y Agustín Rossi, sino que también abre un escenario de transición en el mapa del peronismo santafesino.
Unidos observa la jugada con cautela: en el oficialismo admiten que la discusión sobre una incorporación plena de estos intendentes a la coalición provincial recién tendrá valor después de 2026.
No obstante, el vínculo político ya dio un primer paso. Aunque ahora la duda que queda en el aire es cómo procesará el PJ santafesino este cruce de fronteras internas, entre la disciplina partidaria y la búsqueda de nuevos espacios de poder.
Más contenidos en Urgente24
Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)
Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral
Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei
Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial
Mercado Pago hace temblar a los bancos con el lanzamiento de su tarjeta de crédito