"La gente no quiere más gritos, quiere hechos": Maximiliano Pullaro se acordó tarde

Sobre esa línea, convocó a superar la confrontación permanente y a abrir una etapa con prioridades claras. "Dejemos atrás el pasado. El futuro es con producción, trabajo y transparencia. El futuro es con sentido común. Los sueños de todos están ahí", señaló en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1964838467252404653&partner=&hide_thread=false En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro.



La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el… — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 7, 2025

Lo cierto es que el gobernador parece haber perdido la memoria ya que hasta no hace mucho tiempo se mostró con el Presidente, así como también es imposible no recordar que puso la firma del Pacto de Mayo.

Celebra Juan Monteverde

Quien sí celebró en Santa Fe fue Juan Monteverde, candidato peronista que triunfó en las elecciones de junio en la Provincia imponiéndose por encima del propio Pullaro así como también del espacio libertario.

Luego de felicitar a Kicillof, aprovechó para realizar un llamado de cara a octubre.

"Felicitaciones compañero Axel. Unidad y renovación en toda la Argentina. En octubre en Santa Fe con Caren Tepp frenamos a Milei y empezamos lo que viene. Fuerza patria!", publicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanmonteverde/status/1964869619342323754&partner=&hide_thread=false Felicitaciones compañero Axel @Kicillofok

Unidad y renovación en toda la Argentina. En octubre en Santa Fe con @carentepp frenamos a Milei y empezamos lo que viene. Fuerza patria! pic.twitter.com/WbHHA2wS6E — Juan Monteverde (@juanmonteverde) September 8, 2025

Gran derrota de LLA

La elección en la provincia de Buenos Aires dejó un resultado contundente: Fuerza Patria obtuvo el 47,03% de los votos, contra el 33,84% de La Libertad Avanza, con el 91% de las mesas escrutadas. La diferencia de más de 13 puntos marcó un quiebre político para el oficialismo y consolidó al gobernador Axel Kicillof como figura central en el mapa nacional.

En el búnker de La Plata, Kicillof celebró el triunfo acompañado por Sergio Massa, intendentes bonaerenses y dirigentes gremiales. Cristina Fernández de Kirchner, desde su domicilio, envió un mensaje grabado en el que agradeció al electorado y pidió a Milei "serenidad y sabiduría para escuchar a las urnas".

image Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027. Foto: NA

El gobernador bonaerense definió la jornada como "un triunfo de los bonaerenses para todo el país" y advirtió que el voto popular puso un límite al ajuste en obra pública, jubilaciones, salud y educación.

Por su parte, Milei reconoció la derrota pese a que intentó relativizar el impacto político al presentar el resultado como "un piso" de cara a octubre. En tanto, en un discurso breve, y menos confrontativo que en otras ocasiones, sostuvo: "Está claro que hemos tenido un revés electoral, pero no se retrocede ni un milímetro en la política de este gobierno. Vamos a acelerar y profundizar el rumbo".

El resultado bonaerense, sumado a los traspiés legislativos de las últimas semanas, dejó a Milei más aislado en la política nacional. Gobernadores como Pullaro aprovecharon la ocasión para marcar diferencias y reclamar gestión, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la gobernabilidad de la Argentina.

Más contenidos en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Tamara Pettinato celebraba su programa hasta que apareció Yanina Latorre: "Ella iba a Olivos con..."

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos