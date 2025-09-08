Fuerte: Sebastián Beccacece se la pudrió a la Selección Argentina

La Ecuador de Beccacece se ubica en la 4º colocación, con 26 puntos, dos menos que el 2º, la Canarinha de Carlo Ancelotti. Es decir que un triunfo ante Argentina, sumado a una serie de resultados en su favor, podrían darle ese lugar de privilegio en las Eliminatorias. Aunque no deja de ser anecdótico porque ya tiene los dos pies adentro del torneo ecuménico del año entrante.

Sebastián Beccacece se la pudrió a la Selección Argentina

En la previa del encuentro entre Ecuador y Argentina, el entrenador de la Tri dejó sus sensaciones y algo más...

"Enfrentaremos a Argentina con el mismo respeto que a todos los rivales, se trata del campeón del mundo, pero queremos romper una racha y poderle ganar. Ese es un gran desafío para nuestro equipo, y poderle brindar una alegría a nuestra gente", resaltó Beccacece.

Además, reconoció que hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar, pero que también su equipo ha sido capaz de sacar un 45 % de puntos jugando de visitante y que han logrado “jugar de igual a igual” fuera de la altura de Quito.

En esa línea, el ex DT de Independiente y Racing dejó una desafiante frase que causó ruido en la Argentina:

Y cerró: "Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento".

image Sebastián Beccacece la rompe en Ecuador y quiere arrollar a Argentina.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Para cerrar las Eliminatorias sudamericanas, Argentina se va enfrentar a Ecuador. La cita está pautada para el próximo martes 9 de septiembre a las 20.00 (hora Argentina), en el estadio Monumental Banco Pichincha.

El conjunto argentino buscará cerrar la clasificación con una victoria, ya que se aseguró el primer lugar por varios puntos de diferencia, mientras que el el equipo dirigido por Sebastián Beccacece va a en buscar de quedarse con el segundo puesto de la tabla.

El último partido entre las dos selecciones, fue el 7 de julio de 2024, por los cuartos de final de la Copa América 2024. La Albiceleste se impuso 4-2 en los penales, con Emiliano Martínez como figura, luego de haber igualada 1-1 en los 90'.

image Copa América 2024. Argentina sufrió con Ecuador pero gozó en los penales de la mano del Dibu.

