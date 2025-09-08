Por los audios de Karina, Rusia exige explicaciones a la Argentina por acusaciones de espionaje

A los audios de la hermana del Presidente se sumaron filtraciones vinculadas a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), quien describió un esquema de presuntos sobornos y aludió directamente a la funcionaria más cercana al mandatario.

La semana pasada, la Embajada rusa en Buenos Aires ya había calificado las acusaciones como “falsas” y “gratuitas”. La citación al embajador Ferrer Vieyra representa, sin embargo, una escalada en el tono diplomático.

Un frente externo para Milei en plena tormenta interna

La controversia ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad para la Casa Rosada. El gobierno de Javier Milei enfrenta un escenario adverso en el plano interno tras el revés electoral en la provincia de Buenos Aires y la creciente presión política por el manejo de la crisis de discapacidad.

La imputación de responsabilidad extranjera en las filtraciones añade ahora un frente externo que amenaza con erosionar el vínculo con Moscú, un socio estratégico en materia comercial y energética.

En este marco, la administración libertaria deberá equilibrar su discurso de confrontación política interna con la necesidad de sostener relaciones diplomáticas que resultan clave para la Argentina.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

El campo le soltó la mano a Milei: cuáles fueron las zonas agrarias donde triunfó el peronismo

Luis Majul le dejó 10 consejos a Javier Milei luego de la "aplastante derrota"

Guillermo Francos ensayó autocrítica pero ¿qué aporta si no le pone límites a los Milei?