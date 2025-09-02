"El problema es previo a los audios: tras el cepo, argentinos compraron US$ 17.400 millones"

Pase lo que pase con el resultado de Octubre, el gobierno nacional deberá tomar medidas profundas. Por ejemplo, no podemos tener por tercer año consecutivo una gestión sin presupuesto. Pero, el panorama político es tan complicado que yo no veo cómo hará para lograr los consensos mínimos para lograr aprobarlo. Pase lo que pase con el resultado de Octubre, el gobierno nacional deberá tomar medidas profundas. Por ejemplo, no podemos tener por tercer año consecutivo una gestión sin presupuesto. Pero, el panorama político es tan complicado que yo no veo cómo hará para lograr los consensos mínimos para lograr aprobarlo.

Finalmente, Luis Secco dijo còmo imaginaba el día después de las elecciones parlamentarias de medio término.

“Debería relanzar la Casa Rosada el programa para recrear expectativas. Sin cepo y con flotación total”.