"El problema es previo a los audios: tras el cepo, argentinos compraron US$ 17.400 millones"

“Solamente hoy, 2/9, se perdieron US$ 200 millones en reservas. En 4 meses la demanda de atesoramiento ha sido muy grande ” dijo el economista Luis Secco.

02 de septiembre de 2025 - 22:59
"El tesoro de los argentinos tiene apenas US$ 1.700 para intervenir pero a este ritmo de ventas será difícil llegar a las elecciones de fines de Octubre porque los dólares no nos van a alcanzar, con audios o sin audios ” sostuvo Luis Secco en el programa "Una vuelta más".

Por la desconfianza la economía se detuvo tras el primer trimestre de 2025. La salida del cepo en abril cambió las condiciones. Se trataba de una anomalía pero pagamos el costo de tomar medidas de manera tardía. El presidente Milei dijo que iba a intervenir sólo si la divisa norteamericana tocaba las bandas de flotación, pero lo está haciendo antes de que eso suceda.

“Cuando las promesas quedan incumplidas se genera una desconfianza que termina afectando la credibilidad de una administración. Va a ser difícil renovar la fe. Debería la Casa Rosada hacer algo muy distinto para lograr que vuelva la fe luego de los comicios nacionales”.

El economista Luis Secco
El precio del dòlar como ancla y única política

“El objetivo del gobierno sigue siendo mantener a raya al dólar para que no se disparen los precios. Ahora interviene en el mercado el Palacio de Hacienda vendiendo dólares en el mercado cuando había dicho que jamás lo iba a hacer”.

Pase lo que pase con el resultado de Octubre, el gobierno nacional deberá tomar medidas profundas. Por ejemplo, no podemos tener por tercer año consecutivo una gestión sin presupuesto. Pero, el panorama político es tan complicado que yo no veo cómo hará para lograr los consensos mínimos para lograr aprobarlo.

Finalmente, Luis Secco dijo còmo imaginaba el día después de las elecciones parlamentarias de medio término.

“Debería relanzar la Casa Rosada el programa para recrear expectativas. Sin cepo y con flotación total”.

