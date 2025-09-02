"El tesoro de los argentinos tiene apenas US$ 1.700 para intervenir pero a este ritmo de ventas será difícil llegar a las elecciones de fines de Octubre porque los dólares no nos van a alcanzar, con audios o sin audios ” sostuvo Luis Secco en el programa "Una vuelta más".
LUIS SECCO EN TN
"El problema es previo a los audios: tras el cepo, argentinos compraron US$ 17.400 millones"
“Solamente hoy, 2/9, se perdieron US$ 200 millones en reservas. En 4 meses la demanda de atesoramiento ha sido muy grande ” dijo el economista Luis Secco.
02 de septiembre de 2025 - 22:59
“Cuando las promesas quedan incumplidas se genera una desconfianza que termina afectando la credibilidad de una administración. Va a ser difícil renovar la fe. Debería la Casa Rosada hacer algo muy distinto para lograr que vuelva la fe luego de los comicios nacionales”.
Finalmente, Luis Secco dijo còmo imaginaba el día después de las elecciones parlamentarias de medio término.
“Debería relanzar la Casa Rosada el programa para recrear expectativas. Sin cepo y con flotación total”.