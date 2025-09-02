China, en megadesfile militar, libera visado con Rusia

Según Lomidze, la abolición de los visados es "una oportunidad para tomar una decisión rápida sobre el viaje".

Pavel Vasin, director ejecutivo de la Unión de Agencias de Viajes de Negocios, prevé que el flujo de turistas de negocios de Rusia a China aumente entre 15% y 20% con la introducción de un régimen sin visado.

En su opinión, un crecimiento más moderado que en el segmento de los viajes tradicionales se debe a la desaceleración general del crecimiento de la economía en general y del mercado de viajes de negocios en particular.

El representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, anunció: "Para facilitar los viajes entre ciudadanos de China y otros países, China ha decidido ampliar el número de países cuyos ciudadanos tienen derecho a entrar sin visado".

Rusia figurará en la lista desde el 15/09. Los rusos podrán entrar a China sin visado por motivos de negocios, turismo, visitas a familiares y amigos, o por intercambios de hasta 30 días.

La decisión de entrar sin visado a China es temporal y será válida hasta el 14/09/2026 inclusive.

El listado

Rusia se une a la lista de países que se benefician de medidas de exención unilateral de visado decididas por China:

Hasta el 30/12/2025 : Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza.

: Alemania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Bulgaria, Chipre, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malasia, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza. Hasta el 31/05/2026 : Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Hasta el 08/06/2026 : Arabia Saudí, Baréin, Kuwait y Omán.

: Arabia Saudí, Baréin, Kuwait y Omán. Del 15/09/2025 al 14/09/2026: Rusia.

Las visitas

Según el Servicio de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), 1,04 millón de rusos visitaron China entre enero y junio.

En términos interanuales, la cifra ha crecido +31,2%.

China ocupa el 3er. puesto entre los países extranjeros, solo superado por Turkiye y Emiratos Árabes Unidos, en cuanto a flujo turístico ruso.

Embed

La liberalización del régimen de visados probablemente contribuirá al aumento del número de excursiones, viajes fronterizos y viajes de negocios de los rusos. El principal destino vacacional de playa en China es la isla de Hainan, que los ciudadanos ya visitan sin visado.

China se considera un destino turístico relativamente asequible. Según Ostrovok, el coste medio de una noche reservada por turistas rusos en hoteles locales a finales del verano (boreal) era de 8.500 rublos (US$ 105), una disminución interanual del 15%.

La opción más económica para un vuelo con conexiones de Moscú a Beijing y regreso, para la semana del 22 al 28 de septiembre en los resultados de búsqueda de Aviasales, es de 38.000 rublos (US$ 471,7), los vuelos directos en las mismas fechas son de 49.000 rublos (US$ 608,3).

Los ciudadanos rusos suelen elegir China como centro de tránsito al planificar rutas hacia países del Sudeste Asiático y USA.

Al mismo tiempo, China sigue siendo el principal origen de los turistas que llegan a Rusia.

Entre enero y junio de 2025, según el Servicio de Fronteras del FSB, llegaron 317.800 viajeros chinos con fines turísticos. La cifra aumentó un 5,3% interanual.

Según Lomidze, la introducción gradual de un régimen sin visado para los ciudadanos chinos también podría contribuir a un fuerte aumento del número de viajes hacia Rusia. Actualmente, los viajeros visitan Rusia como parte de un intercambio grupal sin visado o mediante la solicitud de visados electrónicos.

