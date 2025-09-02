urgente24
ACTUALIDAD funcionario > Sandra Arroyo Salgado > Corte Suprema

JUEZA ARROYO SALGADO

"Sobre todo está la libertad de expresión: la vida del funcionario está expuesta al escrutinio"

“Existe jurisprudencia de la Corte Suprema sobre que la intimidad del funcionario cede ante la publicidad de los actos de gobierno” dijo Sandra Arroyo Salgado.

02 de septiembre de 2025 - 23:59
Sandra Arroyo Salgado

Sandra Arroyo Salgado

“La crisis institucional que estamos viviendo en la Argentina, con el funcionario de cada poder del Estado, es muy preocupante: los últimos sucesos, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacitados, así lo demuestran” denunció la magistrada Sandra Arroyo Salgado.

Estamos hablando de hechos de corrupción cometidos en distintos estamentos estatales. En el Poder Ejecutivo no funcionan las mínimas medidas de seguridad para preservar el desempeño de las funciones del presidente y la secretaría general. Estamos hablando de hechos de corrupción cometidos en distintos estamentos estatales. En el Poder Ejecutivo no funcionan las mínimas medidas de seguridad para preservar el desempeño de las funciones del presidente y la secretaría general.

“En el caso del parlamento, vemos muy seguido actos de violencia. Es todo muy lamentable y triste” sostuvo la jueza federal de San Isidro.

Seguir leyendo

“La vicepresidenta de la Nación ninguneada y vaciada de poder. El presidente de la cámara de diputados cuestionado por casos de corrupción”.

Sandra-Arroyo-Salgado.jpg
Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro

Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro

Predicar con el ejemplo desde el poder

“Esto baja desde la cúspide del poder y derrama luego en toda la sociedad. Pasa en una familia, en un aula o en un juzgado. El padre, el maestro o el juez deben dar el ejemplo. Hoy, la sociedad no se ve representado por la dirigencia política por los enfrentamientos diarios”.

“No están a la altura de las circunstancias. Hay violencia, amenaza y operación de inteligencia”.

El Poder Judicial, mientras tanto, está debilitado, con una Corte Suprema de apenas 3 jueces. Los 3 son de la región centro y son varones. Debería ser más amplia para defender al poderoso y al humilde, a todos los habitantes del poder. El Poder Judicial, mientras tanto, está debilitado, con una Corte Suprema de apenas 3 jueces. Los 3 son de la región centro y son varones. Debería ser más amplia para defender al poderoso y al humilde, a todos los habitantes del poder.

“¿Por qué la política no se preocupa en fortalecer a la justicia? Tenemos también al ministerio público fiscal con un representante interino, el doctor Casal. Es el custodio de los derechos de la sociedad” cerró Sandra Arroyo Salgado.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES