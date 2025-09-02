"Sobre todo está la libertad de expresión: la vida del funcionario está expuesta al escrutinio"

Predicar con el ejemplo desde el poder

“Esto baja desde la cúspide del poder y derrama luego en toda la sociedad. Pasa en una familia, en un aula o en un juzgado. El padre, el maestro o el juez deben dar el ejemplo. Hoy, la sociedad no se ve representado por la dirigencia política por los enfrentamientos diarios”.

“No están a la altura de las circunstancias. Hay violencia, amenaza y operación de inteligencia”.

El Poder Judicial, mientras tanto, está debilitado, con una Corte Suprema de apenas 3 jueces. Los 3 son de la región centro y son varones. Debería ser más amplia para defender al poderoso y al humilde, a todos los habitantes del poder.

“¿Por qué la política no se preocupa en fortalecer a la justicia? Tenemos también al ministerio público fiscal con un representante interino, el doctor Casal. Es el custodio de los derechos de la sociedad” cerró Sandra Arroyo Salgado.