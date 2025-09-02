“La crisis institucional que estamos viviendo en la Argentina, con el funcionario de cada poder del Estado, es muy preocupante: los últimos sucesos, como el caso de la Agencia Nacional de Discapacitados, así lo demuestran” denunció la magistrada Sandra Arroyo Salgado.
JUEZA ARROYO SALGADO
"Sobre todo está la libertad de expresión: la vida del funcionario está expuesta al escrutinio"
“Existe jurisprudencia de la Corte Suprema sobre que la intimidad del funcionario cede ante la publicidad de los actos de gobierno” dijo Sandra Arroyo Salgado.
“En el caso del parlamento, vemos muy seguido actos de violencia. Es todo muy lamentable y triste” sostuvo la jueza federal de San Isidro.
“La vicepresidenta de la Nación ninguneada y vaciada de poder. El presidente de la cámara de diputados cuestionado por casos de corrupción”.
Predicar con el ejemplo desde el poder
“Esto baja desde la cúspide del poder y derrama luego en toda la sociedad. Pasa en una familia, en un aula o en un juzgado. El padre, el maestro o el juez deben dar el ejemplo. Hoy, la sociedad no se ve representado por la dirigencia política por los enfrentamientos diarios”.
“No están a la altura de las circunstancias. Hay violencia, amenaza y operación de inteligencia”.
“¿Por qué la política no se preocupa en fortalecer a la justicia? Tenemos también al ministerio público fiscal con un representante interino, el doctor Casal. Es el custodio de los derechos de la sociedad” cerró Sandra Arroyo Salgado.