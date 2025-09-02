¿Chau sexo? La recesión sexual se apodera de Estados Unidos (y el mundo)

Otro dato no menor es que la recesión sexual también se ha extendido a las parejas establecidas.

Entre 1996 y 2008, el 59 % de los adultos casados, de entre 18 y 64 años, dijo que tenía sexo una vez a la semana o más. Entre 2010 y 2024, esa cifra se redujo al 49 %.

¿Por qué la gente está teniendo menos sexo?

Hay varias razones por las que las personas están teniendo menos sexo.

Se cree que uno de los motivos es por la falta de tiempo, pero también influye la disminución de las parejas estables y el matrimonio. Cada vez más jóvenes prefieren vivir solos.

Entre 2014 y 2024, la proporción de adultos jóvenes de entre 18 y 29 años que reportaron vivir con una pareja cayó del 42 % al 32 %, según el GSS, reseña el IFS.

La asexualidad es otro factor a considerar. Entre 2010 y 2024, la proporción de adultos jóvenes de 18 a 29 años que declararon no tener relaciones sexuales pasó del 12 % al 24 % en el GSS.

Nicholas H. Wolfinger, profesor del Departamento de Estudios Familiares y del Consumidor de la Universidad de Utah, dijo a Newsweek: "Tiene sentido separar la recesión sexual en dos fenómenos separados pero relacionados: una disminución a largo plazo en el porcentaje de personas casadas o en relaciones de convivencia, y la actividad sexual.

"Uno de los mayores predictores del sexo es simplemente si vives con alguien", agregó.

¿Por qué es importante esto?

"Los hallazgos de este informe de investigación del IFS son relevantes porque el sexo regular se relaciona con una mejor salud, matrimonios de mayor calidad y mayor felicidad", indica el IFS.

Además, preocupa el impacto que puede tener la llamada recesión sexual en la natalidad, en medio de la disminución de las tasas de nacimientos en Estados Unidos y en el mundo.

En 2024, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó que la tasa global de fecundidad se redujo de 3,3 hijos por mujer en 1960 a tan solo 1,5 hijos por mujer en 2022.

