El sexo hace cosas maravillosas por el cerebro y cuerpo: Neurocientífica las revela

Se aprovecha la “farmacia” del cerebro

Durante el sexo se liberan poderosos neuroquímicos. “Esta farmacia interna es más poderosa que cualquier producto de venta libre, y es completamente natural”, asegura Wise. Esto incluye: dopamina, oxitocina, serotonina, y más.

Mejora la salud mental

Los beneficios del sexo para la salud mental son muy diversos, por ejemplo, ayuda a mejorar el estado de ánimo. “Cuando activamos el sistema de recompensa del cerebro a través del placer sexual, experimentamos un aumento en el estado de ánimo”, explica la neurocientífica.

Reduce el estrés

Otro beneficio que se puede obtener del sexo es reducir los niveles de estrés en el cuerpo. Esto no es dato menor, considerando que el estrés se relaciona con numerosas enfermedades. “Es como darle un baño caliente al sistema nervioso”, afirma la experta.

Fomenta el vínculo y la confianza

Asimismo, el sexo puede mejorar nuesto vínculo emocional. Según Wise, “las sustancias neuroquímicas liberadas, especialmente la oxitocina y la vasopresina, fomentan el vínculo, la intimidad y la confianza”.

Es bueno para la cognición

Hay estudios que sugieren que el sexo puede ayudar a tener una mejor memoria. Wise coincide en que tiene beneficios cognitivos, esto debido a la dopamina que se libera: Es crucial para la memoria, la concentración y el aprendizaje, indica la experta.

Tiene efecto analgésico

También se ha dicho que el sexo ayuda a reducir el dolor, y algo de cierto tiene esto, ya que las endorfinas y encefalinas que se liberan durante el placer sexual y el orgasmo son analgésicos propios del cerebro, explica Wise.

Ayuda a dormir mejor

Otra ventaja del placer sexual y del orgasmo es que ayuda a mejorar la calidad del sueño, algo que muchas personas necesitan. Piénsalo, no es casualidad que después de tener sexo te sientas más relajado. El secreto está en la liberación de oxitocina, prolactina y serotonina, según la especialista.

Aumenta la libido

¿Sabías que cuanto más placer sexual experimentas, más probable es que lo desees? Wise explica que esto ocurre porque la estimulación sexual regular aumenta la liberación de testosterona, clave para el deseo sexual.

Crea placer

Para la neurocientífica lo número 1 es que “el placer genera placer”. Y eso es más importante de lo que crees. “El placer indica que estamos haciendo algo bueno por nosotros mismos, algo beneficioso para nuestra supervivencia y bienestar”, explica.

