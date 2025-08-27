Atención: Alimentos que debes evitar mientras tomas Viagra

En ese sentido, he aquí algunas bebidas y alimentos con los que se debe tener cuidado mientras se consume Viagra para la impotencia sexual:

Pomelo

Los productos con pomelo y el jugo de pomelo suelen estar en la lista de alimentos que se deben evitar cuando se consumen ciertos medicamentos, incluido el Viagra.

“El pomelo puede elevar los niveles de sildenafil en su organismo y retrasar el tiempo de acción del medicamento. No aumente ni disminuya la cantidad de productos derivados del pomelo en su dieta sin consultar primero con su médico”, indican en el sitio especializado Drugs.com

Comidas pesadas

Las personas a las que les han recetado Viagra también deben evitar comer comidas copiosas antes de tomar el medicamento.

De hecho, en el prospecto de sildenafilo se advierte que, el efecto del fármaco puede retrasarse si lo toma con una comida copiosa o abundante.

"Sildenafilo puede tomarse con o sin alimentos. Sin embargo, puede notar que sildenafilo tarde un poco más en hacer efecto si se ingiere con una comida copiosa", indican.

Alcohol

La relación entre el alcohol y el Viagra es un poco compleja. Sin embargo, algunos expertos indican que, si bien, se puede beber alcohol durante el tratamiento con Viagra, lo mejor es evitarlo o limitarlo unas horas antes de consumir el fármaco.

“Beber mucho alcohol puede dificultar la erección”, afirma el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS)

Y recomiendan: “Para obtener el máximo beneficio del sildenafil si lo toma para problemas de erección, no beba mucho alcohol antes de tomarlo”.

Por su parte, en el sitio especializado Drugs.com advierten que el sildenafil puede reducir la presión arterial, y combinarlo con etanol (alcohol) puede aumentar aún más este efecto”.

Alimentos ricos en grasas

El Viagra también puede tardar más en hacer efecto si se toma después de comidas grasosas.

Y es que, una comida rica en grasas “puede bloquear la absorción del principio activo de Viagra (citrato de sildenafil) y reducir la eficacia del medicamento para la erección”, indica el sitio especializado Hims.

En concreto, “tomar Viagra con una comida rica en grasas retrasa su absorción aproximadamente una hora”.

