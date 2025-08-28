El clítoris es fascinante. Se calcula que tiene más de 10 mil terminaciones nerviosas, lo que lo convierte en un órgano altamente sensible y la estrella de la excitación sexual femenina durante el sexo o la masturbación. Sin embargo, aunque mucho se habla del clítoris, la realidad es que no todos saben cómo estimularlo y algunos pueden sentirse perdidos.
Cómo estimular el clítoris durante el sexo oral, según expertas
¿No sabes qué hacer con el clítoris de tu pareja en el sexo oral? Expertas revelan cómo estimularlo correctamente y llegar al orgasmo.
Entonces, ¿Cómo estimular el clítoris? ¿Qué hacer con el clítoris durante las relaciones sexuales? ¿Cómo hacer que una mujer tenga un orgasmo con el clítoris?
Saber estimular el clítoris es importante para el sexo en general, pero más aún cuando se trata de sexo oral. En este tipo de actividad sexual, el clítoris, definitivamente, es protagonista.
En el sitio especializado MindBodyGreen hablaron con la terapeuta sexual certificada Holly Richmond, Ph.D. y la coach sexual certificada Gigi Engle, quienes revelaron algunas técnicas sexuales para practicarle sexo oral a una mujer.
Muchas de las técnicas nombradas tienen que ver con el clítoris, "El clítoris es el rey", como le dice Engle. "Siempre y para siempre. Nunca lo olvides".
En ese sentido, esto es lo que recomiendan para estimular el clítoris durante las relaciones sexuales orales:
Baila alrededor del clítoris con la lengua
En primer lugar, las expertas recomiendan ir despacio con el clítoris, de hecho, no deberías ir al clítoris de una vez, sino rozar o bailar con la lengua en la zona cercana al clítoris para que comiencen a despertarse las sensaciones.
Lame el clítoris de arriba a abajo o de lado a lado
Luego, puedes lamer el clítoris de tu pareja bien sea de arriba abajo o de lado a lado. Mantente atento a ver cuál dirección prefiere, escucha y siente su respuesta, y ¿Por qué no? Hasta podrías preguntarle cuál le gusta más.
Prueba el método del alfabeto con el clítoris
¿Has escuchado de esta técnica? Tal como probablemente te lo imaginas, este método consiste en escribir el alfabeto con la lengua alrededor del clítoris. Cada letra podría causar sensaciones distintas.
Prueba chupar el clítoris
Otra forma de estimular el clítoris es chuparlo. Sin embargo, ten en cuenta que a algunas personas les gusta esto y otras no lo prefieren. Las expertas dicen que puedes intentar chupar suavemente el clítoris entre movimientos y ver si le gusta.
Mueva la lengua en forma de 8 en el clítoris
El ocho es un número ‘mágico’ cuando se trata del placer sexual femenino. Engle indica que un movimiento en forma de 8, o infinito, en el clítoris también puede funcionar bien.
Mantente constante en la estimulación del clítoris
Finalmente, cuando sepas qué es lo que le gusta a tu pareja, mantén la constancia en cuanto al movimiento y el ritmo . Y es que, la especialistas insisten en que cambiar constantemente puede hacer que sea más difícil que tu pareja se adapte a la sensación.
Dato extra
Según las especialistas, en caso de duda, es importante escuchar a tu pareja mientras responde a los tipos de estimulación del clítoris para saber qué le gusta y qué no.
