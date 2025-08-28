Cómo estimular el clítoris durante el sexo oral, según expertas

En ese sentido, esto es lo que recomiendan para estimular el clítoris durante las relaciones sexuales orales:

Baila alrededor del clítoris con la lengua

En primer lugar, las expertas recomiendan ir despacio con el clítoris, de hecho, no deberías ir al clítoris de una vez, sino rozar o bailar con la lengua en la zona cercana al clítoris para que comiencen a despertarse las sensaciones.

Lame el clítoris de arriba a abajo o de lado a lado

Luego, puedes lamer el clítoris de tu pareja bien sea de arriba abajo o de lado a lado. Mantente atento a ver cuál dirección prefiere, escucha y siente su respuesta, y ¿Por qué no? Hasta podrías preguntarle cuál le gusta más.

Prueba el método del alfabeto con el clítoris

¿Has escuchado de esta técnica? Tal como probablemente te lo imaginas, este método consiste en escribir el alfabeto con la lengua alrededor del clítoris. Cada letra podría causar sensaciones distintas.

Prueba chupar el clítoris

Otra forma de estimular el clítoris es chuparlo. Sin embargo, ten en cuenta que a algunas personas les gusta esto y otras no lo prefieren. Las expertas dicen que puedes intentar chupar suavemente el clítoris entre movimientos y ver si le gusta.

Mueva la lengua en forma de 8 en el clítoris

El ocho es un número ‘mágico’ cuando se trata del placer sexual femenino. Engle indica que un movimiento en forma de 8, o infinito, en el clítoris también puede funcionar bien.

Mantente constante en la estimulación del clítoris

Finalmente, cuando sepas qué es lo que le gusta a tu pareja, mantén la constancia en cuanto al movimiento y el ritmo . Y es que, la especialistas insisten en que cambiar constantemente puede hacer que sea más difícil que tu pareja se adapte a la sensación.

Dato extra

Según las especialistas, en caso de duda, es importante escuchar a tu pareja mientras responde a los tipos de estimulación del clítoris para saber qué le gusta y qué no.

