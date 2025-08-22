¿Se considera eyaculación precoz si eyaculo en 1 minuto?

Ahora, técnicamente hablando, la Sociedad Internacional de Medicina Sexual define la eyaculación precoz como “una disfunción sexual masculina en la que la eyaculación siempre o casi siempre ocurre antes o dentro de aproximadamente un minuto después de la penetración”.

Y explica: “Es una condición caracterizada por la incapacidad de retrasar la eyaculación durante la actividad sexual todo el tiempo (o casi todo el tiempo), lo que causa angustia personal e incluso puede llevar a evitar la intimidad sexual”.

Si bien, el tiempo que conlleva eyacular después de la penetración puede variar, en general, se habla de no poder contener la eyaculación de entre 1 a 3 minutos.

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría coincide.

“Un patrón persistente o recurrente de eyaculación que ocurre durante la actividad sexual con la pareja aproximadamente 1 minuto después de la penetración vaginal y antes de que el individuo la desee”, indica un artículo publicado por la American Urological Associeation, haciendo referencia al DSM-5.

Según los expertos, para poder considerarse eyaculación precoz, el problema debe presentarse la mayoría de las veces que la persona tiene sexo.

Específicamente, el trastorno debe estar presente en el 75% o más de los encuentros sexuales y persistir durante al menos los últimos 6 meses.

En ese sentido, si nota que la eyaculación precoz perdura en el tiempo, es importante consultar con un médico.

Eyaculación precoz: ¿Qué hacer?

La eyaculación precoz ocasional no es motivo de preocupación, sin embargo, cuando es frecuente, puede causar ansiedad, angustia, depresión, e incluso problemas en la pareja.

Algunas cosas que pueden ayudar a combatir la eyaculación precoz son las siguientes, aunque recuerde, que siempre es importante consultar antes con el médico.

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) dice que a veces puede ser útil esto:

Masturbarse una o dos horas antes de tener relaciones sexuales

Usar un condón grueso para ayudar a disminuir la sensación

Tener sexo con tu pareja encima (para permitirle alejarse cuando estés cerca de eyacular)

