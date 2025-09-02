La razón por la cual Argentina y España no ganarán el Mundial

Conmebol lo hizo oficial la fecha de la Finalissima entre Argentina y España Argentina es el actual campeón de la Finalissima. Foto NA: COPA AMERICA

España es la gran candidata a alzar el título mundial, inclusive más que Argentina, y su camino desde Qatar 2022 a la Copa del Mundo 2026 es muy similar al de los dirigidos por Scaloni de 2018 a 2022.

Comenzaron con un fracaso en Qatar siendo eliminados por Marruecos en octavos de final, luego se redimieron levantando la Euro 2024, y además hicieron un recambio generacional que dio buenos frutos, ya que aparecieron estrellas mundiales del tamaño de Lamine Yamal o Nico Williams. Pero llegó la hora de hacer lo que hizo Argentina contra Italia en la Finalissima 2022 y España se frenó, por el mismo motivo que Argentina.

Señoras y señores, la razón por la cual no quieren enfrentarse a tan poco del Mundial es para no exponerse, porque tienen temor, o mejor dicho MIEDO, así con letras mayúsculas y bien grande. No quieren enfrentar a la otra selección candidata a ganar el Mundial por miedo a que el partido los marque.

uefa-españa-campeon-euro.jpg España ganó la Euro 2024 y debería jugar la Finalissima contra Argentina.

Esto es inentendible, ya que si no quieren jugar para no exponer sus tácticas ante el otro seleccionado que puede ser campeón del mundo es realmente ridículo, ya que España y Argentina son las dos selecciones más estudiadas del mundo por sus rivales.

Ese temor, ese miedo los llevará al fracaso, o acaso ¿porque Argentina ganó tanto en estos años? Porque Scaloni no tenía miedo, ahora sí, porque iba a donde había que jugar, ahora no, porque no tenían nada que perder, ahora sí, todo lo que ganaron. Y España está en la misma senda, ya se pegó el porrazo con Portugal en la final de la Nations League, donde los lusitanos anularon a Yamal y Williams y España no supo que hacer.

Para cerrar, el campeón de mundo será otra selección, una de las potencias seguramente, un tapado tal vez, pero seguro que no será un equipo especulador que no quiere jugar con otra potencia a pocos meses del mundial una final que los puede exponer. Tal vez se enojen los argentinos por lo que voy a decir, pero Argentina y España no serán campeones del mundo por miedo.

