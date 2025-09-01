Fuga de inversiones: ya se fueron US$ 1.370 millones

En el acumulado hasta mayo, el saldo neto negativo alcanzó US$ (–1.679 millones), el peor resultado de la última década.

RIGI: promesas versus realidad

Para revertir la tendencia, el Gobierno impulsó el RIGI, un régimen tributario y cambiario especial. Hasta julio, recibió 15 solicitudes y aprobó seis proyectos por un total estimado de inversión de US$ 12.800 millones.

Entre ellos destacan iniciativas en litio (Salta), oleoductos, energía solar (Mendoza) y siderurgia (Buenos Aires). Las empresas deberán utilizar al menos un 20% de proveedores nacionales y generan una proyección de más de 8.000 empleos.

Sin embargo, pese a estos anuncios, la IED sigue en rojo: si se mantiene la tendencia, 2025 quedará marcado como el peor año histórico en flujos netos.

Argentina aún no logró dar señales suficientes de estabilidad y confianza para atraer flujos de inversión extranjera. El año 2025 se perfila como una prueba clave: si no cambian las reglas del juego y se garantiza previsibilidad, el país podría padecer el daño prolongado de una desinversión estructural.

