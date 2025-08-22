Central Puerto adelanta que cerrará el año con inversiones cercanas los US$520 M

El parque contará con una potencia instalada de 111 Mw y será capaz de generar 500 Gwh de energía limpia al año. Con una inversión de US$140 millones, entrará en operaciones hacia fines de 2027.

Generación térmica

En generación térmica, la empresa trabaja está en el cierre del ciclo combinado en la Central Brigadier López, en la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe.

Allí invirtió unos US$180 millones. La obra sumará 140 MW adicionales a la actual capacidad de 292 Mw, que permitirán abastecer a más de 300.000 hogares. Su finalización está prevista para diciembre de 2025.

