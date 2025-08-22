La mayor empresa de generación de energía del país, presentó detalles del plan de inversiones que incluyen la construcción de parques de energía renovable, obras de cierre de un ciclo combinado y la más reciente participación en la licitación de capacidad de almacenamiento AlmaGBA que resultan US$ 520 millones de inversión.
PROYECTOS ELÉCTRICOS
Central Puerto adelanta que cerrará el año con inversiones cercanas los US$520 M
La mayor generadora de energía del país (Central Puerto) sumará 205 MW en baterías para el AMBA, un nuevo parque solar en Salta y, el cierre del ciclo en Brigadier López.
Central Puerto precisó que en la licitación AlmaGBA presentó las dos ofertas más competitivas del concurso, que apuntan a instalar 205 megawatt (MW) de capacidad de almacenamiento en baterías (BESS), distribuidos en dos proyectos estratégicos: Nuevo Puerto, capaz de inyectar 150 MW durante cinco horas, y Costanera, con 55 MW.
La inversión estimada en ambos desarrollos alcanzan los US$130 millones, precisó la empresa, al asegurar que esta incorporación permitirá cubrir las necesidades de demanda pico en el AMBA, optimizar la estabilidad de la red y aumentarán la confiabilidad del sistema eléctrico. Su construcción comenzará a fines de este año, con entrada en operación prevista para 2026.
Energías renovables y térmica
De acuerdo con la información que maneja el medio especializado Econo journal Central Puerto también anunció la compra del Parque Solar Cafayate, ubicado en Salta. El parque tiene una potencia instalada de 80 Mw y genera de manera anual 220 Gwh.
También avanza en la construcción del Parque Eólico Alamitos, ubicado frente al existente Parque Eólico La Genoveva I, a 30 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca.
El parque contará con una potencia instalada de 111 Mw y será capaz de generar 500 Gwh de energía limpia al año. Con una inversión de US$140 millones, entrará en operaciones hacia fines de 2027.
Generación térmica
En generación térmica, la empresa trabaja está en el cierre del ciclo combinado en la Central Brigadier López, en la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe.
Allí invirtió unos US$180 millones. La obra sumará 140 MW adicionales a la actual capacidad de 292 Mw, que permitirán abastecer a más de 300.000 hogares. Su finalización está prevista para diciembre de 2025.
