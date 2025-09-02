A Diego Milito (Racing) le pesa el fantasma de otra derrota política con River

El presidente de la Academia dijo una vez consumada la transferencia: "la palabra es decepción. Sobre todo con River como institución".

Desde el lado del Millonario, quien contestó es el candidato a presidente Stéfano Di Carlo: "nosotros siempre dijimos que queríamos evitar una situación así y para eso había que sentarse a conversar y nunca logramos ese puente...No te tenés que enojar con River sino con vos mismo por ese contrato que tenés y que no supiste mejorar y que en algún momento decidiste firmar".

image

Más allá de las declaraciones per se, esta fue una primera señal de debilidad política de Diego Milito y su gestión para con River Plate, institución con la que se rompieron vínculos.

El duelo de Copa Argentina

En este contexto, Racing y River se enfrentarán en los cuartos de final de Copa Argentina.

Aseguran que inmediatamente después de que el Millonario le gane a Unión de Santa Fé por penales, hubo un pedido de que el partido de cuartos se juegue a principios de octubre (miércoles 1 o jueves 2).

En caso de que se juegue en esa fecha, Racing Club tendría una seguidilla tremenda

San Lorenzo el 12 de septiembre

Vélez (Copa Libertadores) el 16 de septiembre

Huracán el 19 de septiembre

Vélez (Copa) el 23 de septiembre

Independiente el 28 de septiembre

River (Copa Argentina) 1 o 2 de octubre.

Embed

El periodista Juan D´Aquila de AZZ, aseguró: "la dirigencia de Racing considera que esa fecha es oportuna para jugar. Yo no sé si dicen eso porque saben que pierden la pulseada y es más sano decir que esa fecha la elegiste".

Habrá que ver si finalmente se termina confirmando esa fecha pero todo indica que será en ese momento y en la provincia de Córdoba.

Se avecinan semanas decisivas para ambos clubes, pero más aún para la Academia debido a su muy mal pasar en el Torneo Clausura.

