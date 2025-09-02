urgente24
A Diego Milito (Racing) le pesa el fantasma de otra derrota política con River

Empiezan los primeros cuestionamientos a la gestión de Diego Milito en Racing. ¿Qué pasará con el partido con River?

02 de septiembre de 2025 - 09:13
La Academia y el Millonario se enfrentarán en cuartos de la Copa Argentina, con todo lo que este duelo representa. El condimento extra será Maximiliano Salas, cuyo nombre genera un morbo especial en la previa.

Diego Milito (Racing) y River Plate

La gran novela del último mercado de pases tuvo como protagonista a Maximiliano Salas, quien, tras muchos idas y vueltas, terminó pasando de Racing a River.

Esto no solo generó repercusión en hinchas propios y ajenos, sino que también hubo un cruce entre dirigencias.

El presidente de la Academia dijo una vez consumada la transferencia: "la palabra es decepción. Sobre todo con River como institución".

Desde el lado del Millonario, quien contestó es el candidato a presidente Stéfano Di Carlo: "nosotros siempre dijimos que queríamos evitar una situación así y para eso había que sentarse a conversar y nunca logramos ese puente...No te tenés que enojar con River sino con vos mismo por ese contrato que tenés y que no supiste mejorar y que en algún momento decidiste firmar".

Más allá de las declaraciones per se, esta fue una primera señal de debilidad política de Diego Milito y su gestión para con River Plate, institución con la que se rompieron vínculos.

El duelo de Copa Argentina

En este contexto, Racing y River se enfrentarán en los cuartos de final de Copa Argentina.

Aseguran que inmediatamente después de que el Millonario le gane a Unión de Santa Fé por penales, hubo un pedido de que el partido de cuartos se juegue a principios de octubre (miércoles 1 o jueves 2).

En caso de que se juegue en esa fecha, Racing Club tendría una seguidilla tremenda

  • San Lorenzo el 12 de septiembre
  • Vélez (Copa Libertadores) el 16 de septiembre
  • Huracán el 19 de septiembre
  • Vélez (Copa) el 23 de septiembre
  • Independiente el 28 de septiembre
  • River (Copa Argentina) 1 o 2 de octubre.
El periodista Juan D´Aquila de AZZ, aseguró: "la dirigencia de Racing considera que esa fecha es oportuna para jugar. Yo no sé si dicen eso porque saben que pierden la pulseada y es más sano decir que esa fecha la elegiste".

Habrá que ver si finalmente se termina confirmando esa fecha pero todo indica que será en ese momento y en la provincia de Córdoba.

Se avecinan semanas decisivas para ambos clubes, pero más aún para la Academia debido a su muy mal pasar en el Torneo Clausura.

