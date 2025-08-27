Dicen que se rompió la relación entre Gustavo Costas y Gabriel Arias

No obstante y pese a los elogios de Gustavo Costas, el enojo del futbolista fue en aumento.

Cómo quedó la relación entre Gustavo Costas y Gabriel Arias

Según aportó TyC Sports, Arias y Costas hablaron después de lo sucedido el martes pasado (19/8) en el Cilindro de Avellaneda, aunque no trascendió qué sucedió durante esa conversación entre el entrenador y el capitán de Racing.

El arquero fue titular el pasado domingo (24/8) en la goleada 1-4 a manos de Argentinos Juniors, y, a diferencia de otros encuentros, se lo vio poco participativo en cancha.

Es muy común ver a Arias acercarse al banco de suplentes para hablar con Costas o algún otro integrante del cuerpo técnico sobre algo que observa desde el arco para corregir, pero en La Paternal no sucedió nada por el estilo.

image Gustavo Costas, suspendido, no estuvo en el banco de suplentes ante Argentinos Juniors.

Además, fue claro responsable en el empate transitorio del Bicho. En el 1-1, marcado por Hernán López Muñoz, el guardameta salió mal a cortar el centro y quedó en el centro de la escena nuevamente.

En el tanto de David Terans de Peñarol, en la ida ante La Academia, al chileno le sucedió lo mismo...

image Gabriel Arias, en el ojo crítico del hincha de Racing.

Seguí leyendo en Golazo24

Grindetti mostrará el descargo ante la Conmebol y el fiscal dice que se apuró con el comunicado

Toti Pasman planteó 'ayudín' de Conmebol a River: Los demás clubes "pierden los puntos"

Marcelo Díaz, ex Racing y actual Universidad de Chile, se la pudrió a Independiente

Más tensión en San Lorenzo: Fuerte lo que dicen sobre la barra y los jugadores

Racing en alerta por la noticia que llora Gustavo Costas y festeja Flavio Azzaro