Según reveló Hernán Feler en Doble Amarilla Radio, el arquero de Racing, Gabriel Arias, no había dialogado con el director técnico de La Academia, Gustavo Costas, en la previa del partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores ante Peñarol. El portero fue reemplazado por Facundo Cambeses y no le gustó nada.
ARDE RACING
Dicen que se rompió la relación entre Gustavo Costas y Gabriel Arias
Tensión en Racing Club de Avellaneda entre el entrenador, Gustavo Costas, y su arquero, Gabriel Arias.
Arias salió en el minuto 90 del partido ante el Manya por Cambeses. La maniobra de Costas tuvo que ver con una hipotética tanda de penales que finalmente no se dio por el tanto agónico de Matías Pardo en el 94'.
La reacción visible del capitán al salir del campo habría dejado en claro que no había sido consultado previamente por la modificación. La justificación del enojo tiene que ver con su capitanía, con que es referente del plantel y con que había salvado en varias ocasiones a su equipo en la serie ante el Carbonero.
En conferencia de prensa, el estratega racinguista fue astuto y declaró lo siguiente: "Primero, estamos en cuartos porque nos salvó Arias y después porque los chicos dejaron todo en la cancha. No iba a ser fácil, pero en casa y con nuestra gente demostramos que somos muy fuertes".
No obstante y pese a los elogios de Gustavo Costas, el enojo del futbolista fue en aumento.
Cómo quedó la relación entre Gustavo Costas y Gabriel Arias
Según aportó TyC Sports, Arias y Costas hablaron después de lo sucedido el martes pasado (19/8) en el Cilindro de Avellaneda, aunque no trascendió qué sucedió durante esa conversación entre el entrenador y el capitán de Racing.
El arquero fue titular el pasado domingo (24/8) en la goleada 1-4 a manos de Argentinos Juniors, y, a diferencia de otros encuentros, se lo vio poco participativo en cancha.
Es muy común ver a Arias acercarse al banco de suplentes para hablar con Costas o algún otro integrante del cuerpo técnico sobre algo que observa desde el arco para corregir, pero en La Paternal no sucedió nada por el estilo.
Además, fue claro responsable en el empate transitorio del Bicho. En el 1-1, marcado por Hernán López Muñoz, el guardameta salió mal a cortar el centro y quedó en el centro de la escena nuevamente.
En el tanto de David Terans de Peñarol, en la ida ante La Academia, al chileno le sucedió lo mismo...
