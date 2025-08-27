Inflación semanal: Se disparó al 0,8% y suma tensión en agosto

Alimentos, el gran foco de tensión

El rubro Alimentos y Bebidas vuelve a ser el motor de los aumentos. Según Ferreres, acumula un alza de 2,5% mensual al 22 de agosto. Eco Go muestra un ritmo muy parecido, con una proyección de 2,3% para todo el mes.

La dinámica preocupa porque impacta directamente en el consumo masivo y en la percepción social de la inflación, justo cuando se ingresa en la recta final antes del inicio formal del proceso electoral.

Expectativas del mercado

Con los datos de Ferreres apuntando a 2,0% mensual y Eco Go estimando 2,1%, la inflación de agosto quedaría en línea con las metas que el Gobierno intenta mostrar como señal de estabilidad. No obstante, los analistas advierten que la aceleración en alimentos y regulados podría forzar una recalibración si la última semana del mes confirma la tendencia.

En los próximos días, las consultoras privadas difundirán sus estimaciones de agosto y marcarán el pulso definitivo sobre un dato que el mercado sigue de cerca, no solo por su impacto en los precios, sino también por el efecto político que tendrá en medio de la campaña.

image

Otras noticias de Urgente24

Otro medicamento cuestionado: ANMAT suspendió uno de los más utilizados para el corazón

YPF y la "solución" a las rutas deterioradas: un tren (y ya hay empresas interesadas)

Milei y un fallido en Junín: "kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos"

Trump finalmente echa a Lisa Cook de la Fed por fraude hipotecario