Jubilación 2025: Quiénes ganan y quiénes pierden con la reforma de los regímenes especiales

¿Qué propone CIPPEC para la jubilación por vejez?

CIPPEC sugiere una serie de cambios para ordenar y reducir el gasto previsional:

Eliminar el mínimo de 30 años de aportes;

Crear un componente universal similar a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) para todos los residentes en edad de retiro;

Establecer un componente contributivo que premie todos los aportes realizados a lo largo de la carrera laboral, no solo el promedio de los últimos 10 años;

Habilitar el ahorro previsional voluntario como esquema complementario.

Estas modificaciones, según el estudio, tendrían un impacto fiscal neutro a corto plazo y un ahorro significativo a largo plazo.

¿Qué cambios se planean en pensiones por fallecimiento e invalidez?

El documento de CIPPEC también incluye modificaciones para las pensiones:

Eliminar pensiones vitalicias por fallecimiento para cónyuges jóvenes.

Limitar la duplicación de beneficios;

Adoptar reglas más estrictas para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez.

¿Qué impacto tendría la reforma en la movilidad jubilatoria?

La propuesta también contempla ajustes en la movilidad de los haberes:

Garantizar el poder adquisitivo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Incorporar ajustes por salarios reales en un porcentaje definido.

Eliminar rezagos y factores procíclicos que generan inequidad entre distintos grupos de jubilados.

Estas medidas buscan mantener la capacidad de compra de los jubilados, pero dentro de un marco sostenible y ordenado.

Jubilación sin aportes: Cuál es la única opción para cobrar una pensión y cómo se tramita

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con los cambios en la jubilación?

Según CIPPEC, la reforma beneficiaría a alrededor del 80% de los trabajadores activos, incluyendo:

Personas con menos de 30 años de aportes;

Trabajadores con carreras laborales normales;

Monotributistas y quienes postergan su retiro.

En cambio, podrían resultar perjudicados el 20% restante, como:

Empleados con 30 años de aportes que se retiran a la edad mínima;

Trabajadores con aumentos salariales acelerados hacia el final de su carrera;

Mujeres de 60 a 64 años y empleados públicos provinciales, docentes y magistrados bajo regímenes especiales.

CIPPEC aclara que para todos los trabajadores, los derechos ya adquiridos se respetarán.

Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social de CIPPEC, asegura que actualmente existe una ventana de oportunidad única para avanzar con la reforma. Según el especialista, el Poder Ejecutivo muestra una vocación reformista, mientras que gran parte de la oposición reconoce la necesidad de cambios, al menos en términos de sostenibilidad y equidad.

El estudio destaca que la sociedad también comprende que existen políticas previsionales insostenibles y que el argumento de inequidad resuena ampliamente entre los ciudadanos. Por ello, se presenta como un momento propicio para implementar cambios estructurales que aseguren la estabilidad del sistema jubilatorio argentino a largo plazo.

