Baby Etchecopar contra custodia de Milei; no todos celebran Halloween; Ritondo marxista (de Groucho)

1-Baby Etchecopar contra el despilfarro en custodios
El presidente Javier Milei llegó a los estudios de A24 en Palermo con una comitiva de casi 100 personas, sorprendiendo a los propios periodistas del canal.
Baby Etchecopar cuestionó que el presidente Milei tenga tantos custodios; el Halloween crece pero tiene detractores; Ritondo cambia diálogo por cancelación.
Durante años, el actual Jefe de Estado había asistido solo a esa misma esquina de Fitz Roy, cuando trabajaba como panelista en Intratables.
Hoy, su despliegue de seguridad y acompañantes hace preguntarse: ¿paranoia, riesgo real o se cree el rey de Zamunda?
Le recordó al primer mandatario nacional su promesa de campaña sobre que los argentinos iban a cobrar en dólares.
Ahora, el Gobierno propone que parte de los sueldos se paguen con “ticket canasta”, una medida que la conductora calificó como “una ironía del destino”.
San Valentín, San Patricio y la Noche de Brujas ya son parte del calendario nacional.
Detrás de cada una hay un gran interés comercial, con millones en ventas de regalos, disfraces y productos temáticos.
Estas fechas importadas ya forman parte del calendario local y mueven tanto consumo como las festividades nacionales.
Reconoció el jefe de la bancada de diputados nacionales del PRO que durante el gobierno de Mauricio Macri fueron demasiado dialoguistas y eso les costó políticamente.
Por eso, ahora avala la estrategia de Javier Milei, quien evita invitar a gobernadores opositores para cerrar acuerdos.
“El diálogo nos debilitó”, admitió el legislador, marcando un giro en la forma de hacer política.