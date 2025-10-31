Baby Etchecopar contra custodia de Milei; no todos celebran Halloween; Ritondo marxista (de Groucho)

Hoy, para mantener estable la divisa norteamericana, el país depende de fuertes desembolsos del FMI y del Tesoro de Estados Unidos. Hoy, para mantener estable la divisa norteamericana, el país depende de fuertes desembolsos del FMI y del Tesoro de Estados Unidos.

Embed - Dijo Perón: ¿Quién vio un dólar?

3-En Argentina se consolidan Halloween y otras 2 celebraciones

San Valentín, San Patricio y la Noche de Brujas ya son parte del calendario nacional.

Detrás de cada una hay un gran interés comercial, con millones en ventas de regalos, disfraces y productos temáticos.

Estas fechas importadas ya forman parte del calendario local y mueven tanto consumo como las festividades nacionales.

Embed - Llego Halloween pero no todos se prenden Halloween pero no todos se prenden">

4-Cristian Ritondo sorprendió con su autocrítica

Reconoció el jefe de la bancada de diputados nacionales del PRO que durante el gobierno de Mauricio Macri fueron demasiado dialoguistas y eso les costó políticamente.

Por eso, ahora avala la estrategia de Javier Milei, quien evita invitar a gobernadores opositores para cerrar acuerdos.

“El diálogo nos debilitó”, admitió el legislador, marcando un giro en la forma de hacer política.