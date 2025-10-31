Peter Lamelas en Buenos Aires será nuevo embajador de USA

Peter Lamelas, llegó en la mañana del viernes )31/10) a Buenos Aires para asumir al frente de la embajada de USA, tal lo informado por la sede diplomática de la calle Colombia. Lamelas, médico y empresario, presentará en los próximos días cartas credenciales, que se descuentan que tendrán un veloz trámite por parte del Gobierno, ya que se trata el embajador del principal aliado de Javier Milei.