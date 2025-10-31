Llegó Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos que viene para limitar “la influencia maligna” de China
LLEGADA
Peter Lamelas en Buenos Aires será nuevo embajador de USA
De momento, Peter Lamelas, es representante de Donald Trump presentará sus cartas credenciales en los próximos días. Descuentan aprobación.
Peter Lamelas, llegó en la mañana del viernes )31/10) a Buenos Aires para asumir al frente de la embajada de USA, tal lo informado por la sede diplomática de la calle Colombia. Lamelas, médico y empresario, presentará en los próximos días cartas credenciales, que se descuentan que tendrán un veloz trámite por parte del Gobierno, ya que se trata el embajador del principal aliado de Javier Milei.
“De ser confirmado, me mantendré firme contra la influencia maligna de potencias adversarias en la región, ya sean actores maliciosos o regímenes autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, Irán y otros que buscan socavar los valores democráticos. Creo que nuestra relación entre Estados Unidos y la Argentina será un ejemplo brillante para el resto de América Latina”, dijo Lamelas cuando expuso en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano.
Habló de CFK
También sumó polémica al referirse a la política doméstica y a la situación de Cristina Kirchner y a la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“Ella está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Obviamente ella no estuvo involucrada en el atentado de la AMIA, pero definitivamente de alguna manera estuvo involucrada en el encubrimiento, y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal especial”, respondió Lamelas.
Absoluto anticastrista, crítico acérrimo del socialismo, es destacado aportante del Partido Republicano.
Más noticias en Urgente24
Javier Milei inaugura su (necesitado) 2.0, pero provoca dudas
AFA: La jugada de ajedrez del "Chiqui" Tapia para poner en jaque a Milei
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
Lanús 1 - U. de Chile 0: en su cumpleaños, la ciudad natal de Maradona luchó y está en la final
Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei