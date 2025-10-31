Contrariamente a lo que podía esperarse de acuerdo a su personalidad, la victoria en las elecciones legislativas le dio a Javier Milei un perfil de mayor apertura al diálogo con otros sectores de la política.
"TABULA RASA Y BIENVENIDO"
Pensando en 2027, Javier Milei apura el 'garrochismo' hacia LLA
El Presidente compartió una declaración que apunta a ensanchar la base oficialista, independientemente de la procedencia, con miras a la reelección.
Quedó de manifiesto con la convocatoria casi inmediata a la mayoría de los gobernadores (con la notable exclusión de Axel Kicillof), con los que busca acordar una agenda de reformas para aprobarse en el Congreso.
Pero esa apertura no se quedaría ahí. El Presidente parece ya estar pensando en la construcción de su reelección, y para ello parece dispuesto a sumar a cualquiera que se muestre dispuesto a, como suele decir el mandatario, "abrazar las ideas de la libertad". Independientemente de su procedencia.
Dicho de otra forma, estimula el 'garrochismo' en estado puro.
Una prueba de ello está en un mensaje que Milei compartió en las redes. Se trata de un tuit del economista Ramiro Castiñeira, un fervoroso defensor del programa económico libertario.
Castiñeira postuló que "no interesa el pasado de nadie" y que no habría que pedir "un test para medir la pureza de liberalismo en sangre" para quien quiera sumarse al proyecto libertario. "Tabula rasa y bienvenido", escribió.
El comentario mereción no sólo el reposteo por parte del Presidente sino además el calificativo de "masterclass". Clase magistral, una definición con la que les gusta a los mileistas autoelogiarse.
Según Castiñeira, lograr esas adhesiones forman parte de la "batalla cultural" que propone Milei, dado que -sostuvo- en el origen "todos fuimos adoctrinados en la educación pública para el estatismo". "Primaria, secundaria, facultad, es un sistema que genera soldados del "Estado presente"", opinó.
"Algunos despiertan antes, otros después, otros nunca", dijo sobre las ideas que considera las correctas.
"Argentina necesita un cambio cultural. Y ganar la batalla cultural necesariamente implica que muchos de los que antes votaban Peronismo y Radicalismo, ahora pasen a votar liberales", agregó exponiendo la necesidad de aumentar la sustentación política de esas ideas económicas.
"Por eso, lejos de reprochar el pasado, tabula rasa y bienvenido. No seas pedante, que vos también alguna vez despertaste", concluyó el economista a modo de invitación.
Milei abre la puerta a ensanchar su base de sustentación con el que venga.
