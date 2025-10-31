Pensando en 2027, Javier Milei apura el 'garrochismo' hacia LLA

master

Castiñeira postuló que "no interesa el pasado de nadie" y que no habría que pedir "un test para medir la pureza de liberalismo en sangre" para quien quiera sumarse al proyecto libertario. "Tabula rasa y bienvenido", escribió.

El comentario mereción no sólo el reposteo por parte del Presidente sino además el calificativo de "masterclass". Clase magistral, una definición con la que les gusta a los mileistas autoelogiarse.

Según Castiñeira, lograr esas adhesiones forman parte de la "batalla cultural" que propone Milei, dado que -sostuvo- en el origen "todos fuimos adoctrinados en la educación pública para el estatismo". "Primaria, secundaria, facultad, es un sistema que genera soldados del "Estado presente"", opinó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rcas1/status/1984349066126397645&partner=&hide_thread=false Batalla cultural



No interesa el pasado de nadie. Todos fuimos adoctrinados en la educación pública para el estatismo. Primaria, secundaria, facultad, es un sistema que genera soldados del "Estado presente".



Algunos despiertan antes, otros después, otros nunca.



Menos interesa… — Ramiro Castiñeira (@rcas1) October 31, 2025

"Algunos despiertan antes, otros después, otros nunca", dijo sobre las ideas que considera las correctas.

"Argentina necesita un cambio cultural. Y ganar la batalla cultural necesariamente implica que muchos de los que antes votaban Peronismo y Radicalismo, ahora pasen a votar liberales", agregó exponiendo la necesidad de aumentar la sustentación política de esas ideas económicas.

"Por eso, lejos de reprochar el pasado, tabula rasa y bienvenido. No seas pedante, que vos también alguna vez despertaste", concluyó el economista a modo de invitación.

Milei abre la puerta a ensanchar su base de sustentación con el que venga.

Más contenido de Urgente24

Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados

Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei

Líder de ultraderecha embistió contra Milei y suspenden la CPAC México

Reacciones en defensa de Kicillof por carta de CFK calientan previa a reunión con intendentes