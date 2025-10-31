Reacciones en defensa de Kicillof por carta de CFK calientan previa a reunión con intendentes

"Podría también haber sucedido que en un escenario de elecciones concurrentes se hubiera arrastrado a una derrota también en el ámbito provincial y municipal", advirtió el funcionario en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Por su parte, Clarín.com cita declaraciones en off the record del entorno del gobernador bonaerense, donde se afirma que los comentarios de CFK "aburren" y que eran previsibles atento a que era su crítica antes de las elecciones.

Si bien aseguran que "no nos da bronca" la posición de CFK "porque fuerza argumentos para pretender encajar en su razonamiento una realidad".

"Estos argumentos son desmentidos por la realidad, ya que la estrategia de septiembre funcionó y la de octubre no. No solo en provincia de Buenos Aires sino en todo el país", agregan.

Se aguarda alguna definición que pueda salir del encuentro del gobernador con los intendentes.

La periodista Gabriela Vulcano consignó que la carta de "terminó de romper lo que estaba hecho trizas" en lo que respecta a su relación con Kicillof y que desde ese sector "endurecerán sus posturas y profundizarán el camino emprendido con el armado de MDF".

"La mitad de los gobernadores peronistas están indignados y los intendentes ya mostraron su descontento el domingo", agrega, lo que podría aludir a la imagen de la exPresidente bailando en el balcón de sus domicilio en San José 1111, en la Capital Federal, lo que se leyó como un festejo por la derrota que tuvo como principal rostro a Kicillof.

En tanto, por fuera del MDF, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, publicó una declaración que se interpreta muy crítica contra CFK, en la que reprocha la falta de representación de los alcaldes en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires.

En su carta, la exPresidente toma el caso de la victoria en la elección de medio término de 2005, en la con el liderazgo de Néstor Kirchner y con ella como candidata a senadora el peronismo se impuso con contundencia en ese turno. Sujarchuk recordó que quien lideró esa vez la lista de diputados fue Alberto Balestrini, entonces intendente de La Matanza.

"Más poder territorial, imposible", remarcó Sujarchuk y lo contrastó con el armado de los últimos comicios en los que a su juicio, "primó la ausencia de debate en la conformación de listas que terminaron integrando actores de relevancia mediática pero sin votos".

El intendente de Escobar recriminó que incluso después del cierre de listas "no se abrió el juego en la toma de decisiones, no hubo convocatoria a participar ni a trabajar en la organización de la campaña".

"El día de la elección sobresalieron los figurones y quedamos relegados quienes justamente ponemos el cuerpo día a día en los territorios", se quejó en un fuerte tono.

"Todo lo contrario ocurrió en septiembre. Eso, en definitiva, se reflejó en los contundentes resultados conseguidos en los concejos deliberantes de cada distrito y en la Legislatura bonaerense", dijo ponderando la importancia estratégica de los intendentes, como lo había hecho anteriormente el jefe comunal de Ezeiza, Gastón Granados.

"Omitir esta parte del análisis fomenta la división del campo nacional popular. Y, por consiguiente, la derrota electoral. Buscar la unidad mirando solo la paja en el ojo ajeno, a priori no parece una buena idea", dijo, lo que también se puede interpretar como una defensa al gobernador.

"En diciembre de 2022, CFK remarcó que cada dirigente, cada compañero, cada militante, tenía el bastón de mariscal en su mochila. En estas elecciones, pocos lo tuvieron. Es momento de una profunda reflexión. Sin abandonar nuestras convicciones -independencia económica, soberanía política y justicia social-, debemos dejar de lado consignas y frases hechas que responden a problemas del pasado. Más bien, tener mayor apertura que nos permita interpretar la nueva realidad y abordar los desafíos del presente de la Argentina y del mundo para volver a construir un programa de propuestas con visión de futuro", concluyó Sujarchuk.

