Escrutinio definitivo: Celebra Martín Lousteau (LLA perdió un diputado)

Para finalizar su mensaje, Lousteau afirmó que "a partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros".

Captura de pantalla 2025-10-31 120354

Según los datos del escrutinio definitivo de la Justicia Electoral distrito CABA que publicó Infobae, La Libertad Avanza obtuvo 854.122 votos para la categoría senador y 783.585 para diputados. Fuerza Patria, 519.119 y 445.340, respectivamente. El Frente de Izquierda 92.657 y 150.523; mientras que Ciudadanos Unidos cosechó 86.100 para la Cámara alta y 99.034 para Diputados.

