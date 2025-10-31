El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales en la Ciudad de Buenos Aires confirma que Martín Lousteau ingresa a la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza, en tanto, no pudo sumar un diputado más: la banca número 13 se la disputaba Valeria Rodrigues Trimarchi, 8va. en la lista de de LLA, pero quedó para Ciudadanos Unidos.
CÓMO QUEDÓ CABA
Escrutinio definitivo: Celebra Martín Lousteau (LLA perdió un diputado)
Escrutinio definitivo en CABA trajo buenas noticias para Martín Lousteau, ya que confirmó su ingreso a Diputados, ganándole la banca en disputa a LLA.
De acuerdo con la distribución que arrojó el escrutinio definitivo en CABA, LLA consiguió 7 bancas: Alejandro Fargosi, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Ajmechet, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, y Andrés Leone. Fuerza Patria logró 4 lugares, uno más que los actuales: Itai Hagman, Kelly Olmos, Santiago Roberto y Lucía Cámpora. La izquierda, en tanto, ubicó a Myriam Bregman.
"Se acaba de cerrar el escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires y, como lo marcó el provisorio, casi cien mil porteños eligieron nuestra propuesta para que los represente como diputado Nacional. En el escrutinio definitivo subimos 1294 votos. Y a LLA le faltaron 8688 votos para poder sumar un diputado más", anunció el actual senador y diputado electo.
En un mensaje en su cuenta de X, Martín Lousteau criticó a los libertarios por una campaña en su contra: "durante estos cinco días hemos tenido que soportar agravios y una inédita campaña de desinformación por parte del oficialismo que instaló que nuestra diputación estaba en riesgo cuándo no era así".
"Decidimos esperar el recuento definitivo en silencio, sin responder ninguna de las mentiras porque creemos en las instituciones y porque sabíamos cuál era el resultado gracias al trabajo de nuestros fiscales", añadió.
Para finalizar su mensaje, Lousteau afirmó que "a partir de diciembre voy a trabajar en la Cámara de Diputados para honrar la confianza que depositaron en nosotros".
Según los datos del escrutinio definitivo de la Justicia Electoral distrito CABA que publicó Infobae, La Libertad Avanza obtuvo 854.122 votos para la categoría senador y 783.585 para diputados. Fuerza Patria, 519.119 y 445.340, respectivamente. El Frente de Izquierda 92.657 y 150.523; mientras que Ciudadanos Unidos cosechó 86.100 para la Cámara alta y 99.034 para Diputados.
