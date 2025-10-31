Paramount anuncia despidos masivos y desata una ola de incertidumbre

El acuerdo tiene como meta ahorrar 2.000 millones de dólares mediante recortes de personal, optimización de activos y venta de negocios no estratégicos.

Uno de los movimientos más llamativos fue la reciente venta de Telefe, la cadena argentina, por cerca de 100 millones de dólares, una cifra muy inferior a los 345 millones que Paramount había pagado por ella en 2016.

Estos cambios muestran que la empresa no solo busca reducir su plantilla, sino también desprenderse de activos considerados secundarios para concentrar sus recursos en áreas clave como el streaming, los derechos deportivos y la producción original.

Paramount, despidos y nuevos acuerdos millonarios

Lejos de limitarse a los recortes, el nuevo conglomerado también firmó acuerdos estratégicos para reforzar su posición en el mercado. Entre ellos se destaca el contrato exclusivo con la UFC por 7.700 millones de dólares, que le garantiza los derechos de transmisión de la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo.

A esto se suma la renovación del acuerdo con los creadores de “South Park”, Trey Parker y Matt Stone, por 1.500 millones de dólares, una apuesta fuerte por el contenido propio y la continuidad de una de sus franquicias más rentables.

Estas operaciones apuntan a equilibrar los recortes con nuevas inversiones de alto impacto, asegurando la competitividad de Paramount en una industria dominada por el streaming y los contenidos exclusivos.

Un patrón de recortes que viene de antes

Los despidos actuales no son un hecho aislado. Bajo su anterior administración, Paramount ya había realizado tres rondas de recortes durante 2024, que redujeron su plantilla doméstica en un 15%.

Hasta finales de ese año, la empresa contaba con 18.600 empleados, a los que se sumaron unos 1.300 trabajadores provenientes de Skydance. Con los 2.000 despidos actuales, la nueva gestión completa un ciclo de ajustes que refuerza la tendencia de reducción sostenida en su estructura global.

¿Qué factores del mercado explican los despidos en Paramount?

El caso de Paramount no se da en el vacío. El sector de medios y entretenimiento atraviesa una crisis estructural, la televisión tradicional pierde terreno frente al streaming, las audiencias se fragmentan y los costos de producción aumentan.

Además, en las últimas semanas, grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, Target y UPS también anunciaron recortes de personal, evidenciando un clima generalizado de contracción económica.

Desde la compañía aseguran que estos despidos son una “medida necesaria para garantizar la sustentabilidad a largo plazo”, ya que la transición hacia un modelo digital requiere estructuras más ágiles y eficientes.

Más allá de los números, el impacto humano de los despidos es innegable. Ellison reconoció que estas decisiones “nunca se toman a la ligera” y destacó la importancia de acompañar a los empleados que dejarán la empresa. Sin embargo, la reducción de personal durante un proceso de fusión puede generar tensiones internas, pérdida de talento clave y un deterioro del clima laboral.

La empresa deberá ahora reconstruir la moral interna y evitar que la incertidumbre afecte su capacidad creativa, uno de los pilares que históricamente distinguió a Paramount en la industria.

¿Qué riesgos enfrenta Paramount tras los despidos?

Aunque el objetivo del plan es optimizar la estructura y mejorar la rentabilidad, los analistas advierten que los riesgos son altos. La integración de dos gigantes como Paramount y Skydance es compleja y los ahorros proyectados podrían verse retrasados por costos de reestructuración y dificultades operativas.

A su vez, la competencia como Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery y Amazon Studios dominan el mercado global con presupuestos multimillonarios y una expansión constante.

El futuro de Paramount Skydance dependerá de su capacidad para equilibrar la austeridad con la innovación, apostando a contenidos originales que mantengan su relevancia cultural.

