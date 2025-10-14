Paramount se desprende de Telefe mientras que Warner Bros. le da la espalda

Paralelamente Warner Bros. Discovery le rechazó la propuesta de adquisición presentada para quedarse con la empresa debido a que el directorio consideró que la oferta no refleja el verdadero potencial de su negocio.

Así, ambas compañías mantienen una postura en común que es la de evitar malvender e ir detrás de una retribución acorde a sus intereses.

El doble movimiento muestra cómo los gigantes mediáticos priorizan el valor de sus marcas en un momento clave de transición. En medio de fusiones, ventas y reestructuraciones, quieren negociar pero sin apurarse a bajar el precio.

