Supermercado liquida electrodomésticos con hasta 75% de descuento: furor

Un famoso supermercado se volvió loco y está rematando electrodomésticos con descuentos que nadie puede creer. Si querés equipar tu casa pero a un precio acorde y sin que el bolsillo lo sufra, entonces optá por visitar este lugar donde los valores son increíbles.
Hoy en día es muy difícil conseguir electrodomésticos de buena calidad pero a precios razonables. La mayoría utiliza cuotas para permitirse estos gastos, pero en esta oportunidad un supermercado ofrece descuentos que volvieron locos a todos.
Supermercado remata electrodomésticos con grandes descuentos
Carrefour, Jumbo y ChangoMás, de los supermercados más reconocidos de Argentina, lanzaron promociones imperdibles en electrodomésticos. Vas a acceder a un 75% y precios desde $49.999, además de cuotas sin interés según el artículo.
En esta ocasión los descuentos son en freidoras de aire. Un electrodoméstico que pasó a tener gran popularidad entre los fanáticos de la cocina y también aquellos que no son tan aficionados a lo culinario. Un artefacto práctico, que convierte cualquier comida en algo gourmet.
ChangoMás tiene opciones para todos los bolsillos, donde vas a poder encontrar algunas freidoras de aire por menos de $60.000. Carrefour, por su parte, tiene la oferta más económica con una freidora a $49.999. También otras opciones por menos de $100 mil.
Jumbo tiene las opciones más costosas ya que es un supermercado bastante top, pero la realidad es que las cuotas sin interés alivian cualquier gasto. Vas a poder elegir entre varios modelos, tamaños, marcas y precios. Imposible no caer en la moda de las freidoras de aire.
