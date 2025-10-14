Eliminar toda disidencia: Objetivo de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky

El Comité Antibélico supuestamente está implementando "6 proyectos antirrusos", incluyendo "Arca" y "Comité de Acción", según informó el medio Kommersant, citando al FSB, que también afirma que el objetivo del Comité Antibélico es "enfrentar al régimen presidencial ruso como una amenaza directa para la humanidad", planear "un cambio violento en el orden constitucional" y buscar unir a "las diversas fuerzas de la comunidad de protesta".

El Primer Departamento (estructura de inteligencia de Estado encargada del control de la información) explicó que miembros del AKR serán añadidos a la lista de terroristas de Rosfinmonitoring (organismo estatal que investiga las maniobras financieras sospechosas) para inmovilizar sus propiedades en Rusia. Quienes interactúen con el AKR, sus miembros o proyectos que el FSB considere vinculados al comité también podrían ser procesados. También quienes republiquen materiales del AKR en redes sociales.

Khodorkovsky vinculó el caso con la cooperación vigente entre el AKR y el PACE: "El Kremlin percibe esta historia como un problema grave. De ahí los nuevos casos de 'toma de poder', mentiras sobre 'reclutamiento' y 'armamento a las Fuerzas Armadas de Ucrania' (lo siento, pero no, la ayuda humanitaria es un hecho)".

La representación de la oposición rusa en la PACE aún no se ha consolidado plenamente pero el 02/10, la PACE resolvió la creación de una "plataforma de diálogo con las fuerzas democráticas rusas". Los miembros del AKR anticiparon que una delegación de la oposición rusa integrará la PACE, y podrá participar en la elaboración de informes sobre sanciones y defender los intereses de los emigrados pacifistas en Europa.

En agosto de 2025, otro grupo opositor, Foro Rusia Libre -fundado en 2016 por el ajedrecista Garry Kasparov y el ex director de Solidaridad Rusa, Ivan Tyutrin-, fue declarado organización terrorista. En 2023, el Foro fue declarado "indeseable". La condena del disidente Alexander Skobov fue el pretexto para ese rótulo. Skobov recibió 16 años de prisión por participar en el Foro y por una publicación sobre la explosión en el Puente de Crimea.

fsb Escudo del FSB ruso.

Odessa

En tanto, en Kiev (Ucrania), Volodymyr Zelensky firmó un decreto que revoca la ciudadanía del alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, informó el teletón 'Edinye Novosti', citando fuentes gubernamentales.

El ex diputado de la Rada Suprema de Ucrania, Oleg Tsarev; y el bailarín de ballet, Sergei Polunin, también fueron despojados de su ciudadanía ucraniana, afirmó el informe.

Zelensky aún no lo ha confirmado. Pero, luego de reunirse con el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Malyuk, el Presidente anunció, sin revelar nombres, que se había confirmado la ciudadanía rusa de "ciertas personas" y que se habían preparado los decretos correspondientes. La oficina de Zelensky informó al medio Babel que estos decretos no se publicarían porque contenían información personal.

El 13/110, Gennady Trukhanov anunció que le retirarían la ciudadanía ucraniana por tener un pasaporte ruso. Según él, "este asunto no es nuevo; se viene planteando desde 2014".

Gennady Trukhanov Gennady Trukhanov.

"Desde 2014, he explicado reiteradamente que no tengo ni he tenido la ciudadanía rusa. He sido investigado por todas las autoridades ucranianas pertinentes", declaró.

En una entrevista con el canal de televisión Suspilne, Trukhanov también afirmó tener respuestas de agencias diplomáticas, decisiones judiciales y otros documentos que declaraban que él no tenía la ciudadanía rusa. Asimismo, expresó su disposición a someterse a una prueba de polígrafo u otras pruebas para demostrarlo.

Más tarde, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha confirmado que el alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, ha sido despojado de su ciudadanía debido a su pasaporte ruso. La agencia publicó una copia del pasaporte internacional ruso de Trukhanov, válido hasta diciembre de 2025.

Según el SBU, a petición del alcalde de Odesa, un tribunal regional de Moscú revocó su pasaporte interno ruso en 2017, pero advirtió entonces que esto "no implica la privación de su ciudadanía rusa". Trukhanov aún tiene un código de identificación en la base de datos del Servicio de Impuestos de Rusia, según el SBU.

El 13/10, se publicó en el sitio web del presidente ucraniano una petición para retirarle la ciudadanía a Trukhanov. En 24 horas, YA había recibido más de 28.000 firmas.

Gennady Trukhanov es alcalde de Odessa desde mayo de 2014. Tras ser despojado de su ciudadanía, se verá obligado a renunciar.

El 14/10, Zelensky también instruyó al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskiy, y al Jefe de la Administración Regional, Oleh Kiper, para que consideraran el establecimiento de una Administración militar municipal en Odesa.

Sugestivamente, fue un reclamo "popular" de los residentes en Odessa, quien lo exigieron en otra petición publicada en el sitio web de la Oficina del Presidente de Ucrania el 24/09, o sea 3 semanas atrás.

