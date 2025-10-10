Vladímir Putin, apoyó este viernes la postura de la Casa Blanca respecto a que Donald Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz 2025. En rueda de prensa en Tayikistán, Putin afirmó que no es él quien decide los premios, y criticó al comité por premiar en ocasiones a personas “que no han hecho nada por la paz”.
Vladímir Putin respalda a Trump tras el Nobel de la Paz 2025 y critica decisiones del comité
El presidente Putin elogió los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, especialmente en Ucrania y Oriente Medio, y cuestionó la autoridad del premio Nobel
Sobre Trump, dijo: “No lo sé. Pero realmente está haciendo mucho para resolver crisis complejas, incluso décadas de conflicto”. Destacó el trabajo del mandatario estadounidense en Ucrania y en Oriente Medio, donde Israel y Hamás avanzaron en la primera fase de un plan de paz para la Franja de Gaza.
Polémica por el Nobel de la Paz
Putin añadió que pospuso la cumbre de Rusia con la Liga de Estados Árabes para no interferir en estos procesos y cuestionó si otros galardonados recientes merecían el premio. Se trata de un "daño a la autoridad del galardón", aseveró el ruso.
La Casa Blanca había denunciado que “el comité del Nobel puso la política por encima de la paz”, mientras Trump agradeció rápidamente a Putin en su red social Truth Social: “¡Gracias, presidente Putin!”, acompañando un fragmento de la rueda de prensa rusa.
