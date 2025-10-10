urgente24
MUNDO Vladímir Putin > Nobel de la Paz > Donald Trump

DAÑO AL ATRIBUTO DE LA PAZ

Vladímir Putin respalda a Trump tras el Nobel de la Paz 2025 y critica decisiones del comité

El presidente Putin elogió los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump, especialmente en Ucrania y Oriente Medio, y cuestionó la autoridad del premio Nobel

10 de octubre de 2025 - 14:35
Según el mandatario ruso, el ejemplo más claro de los avances de Trump en el terreno diplomático es la situación en Oriente Medio, donde Israel y Hamás acordaron esta semana la primera fase de su plan de paz en la guerra de Franja de Gaza. &nbsp;

Según el mandatario ruso, el ejemplo más claro de los avances de Trump en el terreno diplomático es la situación en Oriente Medio, donde Israel y Hamás acordaron esta semana la primera fase de su plan de paz en la guerra de Franja de Gaza.

 

Sobre Trump, dijo: “No lo sé. Pero realmente está haciendo mucho para resolver crisis complejas, incluso décadas de conflicto”. Destacó el trabajo del mandatario estadounidense en Ucrania y en Oriente Medio, donde Israel y Hamás avanzaron en la primera fase de un plan de paz para la Franja de Gaza.

image
Los presidentes Vlad&iacute;mir Putin y Donald Trump intercambian elogios y objeciones por la asignaci&oacute;n del Nobel de la Paz a M. Corina Machado

Los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump intercambian elogios y objeciones por la asignación del Nobel de la Paz a M. Corina Machado

Polémica por el Nobel de la Paz

Putin añadió que pospuso la cumbre de Rusia con la Liga de Estados Árabes para no interferir en estos procesos y cuestionó si otros galardonados recientes merecían el premio. Se trata de un "daño a la autoridad del galardón", aseveró el ruso.

Seguir leyendo

image

La Casa Blanca había denunciado que “el comité del Nobel puso la política por encima de la paz”, mientras Trump agradeció rápidamente a Putin en su red social Truth Social: “¡Gracias, presidente Putin!”, acompañando un fragmento de la rueda de prensa rusa.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES